Τραμπ για Ιράν: «Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;» - Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε.

Υποστηρίζοντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί, ο Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει.

«Το πολεμικό ναυτικό τους αφανίστηκε. Η πολεμική αεροπορία τους αφανίστηκε. Σχεδόν τα πάντα. Το μοναδικό ερώτημα είναι: Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα τελευταία στάδια, απειλώντας την Τεχεράνη με νέο κύμα επιθέσεων εφόσον δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ

Το Ιράν δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι "εξετάζει" μια νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

"Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε", δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη "μεγάλη δυσπιστία" του απέναντι στις ΗΠΑ.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: "την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων" στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

