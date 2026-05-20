ΑρχικήΕλλάδαΚρητική λύρα διεκδικεί μια θέση στα βραβεία Γκίνες, έχει ύψος 10 μέτρα - Δείτε βίντεο
Κρητική λύρα διεκδικεί μια θέση στα βραβεία Γκίνες, έχει ύψος 10 μέτρα - Δείτε βίντεο

 20.05.2026 - 23:14
Κρητική λύρα διεκδικεί μια θέση στα βραβεία Γκίνες, έχει ύψος 10 μέτρα - Δείτε βίντεο

Τη θέση της στο βιβλίο Γκίνες διεκδικεί μια κρητική λύρα η οποία, σύμφωνα με τον κ. Ζουριδάκη, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Για την κατασκευή του έργου ύψους 10 μέτρων, χρειάστηκαν έξι μήνες.

Εμπνευστής και δημιουργός είναι ο κ. Μιχάλης Ζουριδάκης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews για τις λεπτομέρειες της κατασκευής, το κόστος και την προσπάθεια να κερδίσουν το βραβείο Γκίνες.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι στηρίζουμε την παράδοση εδώ στην Κρήτη» είπε ο κ. Ζουριδάκης και τόνισε πως η λύρα βρίσκεται στο χωριό Πιτσίδια Ηράκλειο, που βρίσκεται κοντά στα Μάταλα, ακριβώς επάνω στον κεντρικό δρόμο, ώστε να είναι ορατή από τους περαστικούς.

Η λύρα, χρειάστηκε έξι μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί ενώ όσον αφορά το υλικό της, είναι ο πολυεστέρας. «Ήμασταν ανάμεσα σε ξύλο και σίδερο, αλλά τελικά αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολυεστέρα γιατί είναι πιο ελαφριά κατασκευή και αντέχει στο χρόνο» ανέφερε ο κ. Ζουριδάκης.

«Το κάναμε με αγάπη και μεράκι» τόνισε και συμπλήρωσε πως έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για το βραβείο Γκίνες και η ομάδα που βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της λύρας αναμένει κάποιον αντιπρόσωπο της επιτροπής, ώστε να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα.

Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

 20.05.2026 - 22:46
Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

 20.05.2026 - 23:21
