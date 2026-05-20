Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες

Πίσω από το concept βρίσκεται ο γνωστός σεφ Πέτρος Ανδριανού (3forkslab), ο οποίος δημιούργησε ένα μαγαζί διαφορετικό από τα συνηθισμένα burgerάδικα, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, τις refined γεύσεις και τις χειροποίητες παρασκευές.

Στο μενού θα βρεις signature smash burgers με ιδιαίτερους συνδυασμούς υλικών, crispy τεχνική ψησίματος, ιαπωνικά στοιχεία αλλά και ξεχωριστά συνοδευτικά που κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο ιδιαίτερη. Το minimal design και η μοντέρνα αισθητική του χώρου ολοκληρώνουν το concept.

Για όσους ψάχνουν το επόμενο viral food spot της πόλης, τα “Ta Tsillimena” φαίνεται πως είναι ήδη από τα πιο δυνατά νέα openings στη Λευκωσία.

John Kennedy 4, Λευκωσία 1087, Τρίτη – Κυριακή | 18:00 – 23:00