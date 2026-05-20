Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

Τέσσερις μόλις ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται με το μεγάλο debate των Βουλευτικών Εκλογών 2026 στον Alpha Κύπρου.

Οι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων διασταυρώνουν θέσεις, αιχμές και υποσχέσεις στην τελευταία μεγάλη τηλεοπτική αναμέτρηση πριν την κρίσιμη ψήφο των πολιτών.

Στο στούντιο βρίσκονται η Αννίτα Δημητρίου, ο Στέφανος Στεφάνου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Χρίστος Χρίστου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Φειδίας Παναγιώτου, σε μια βραδιά που αναμένεται να καθορίσει εντυπώσεις, συσπειρώσεις αλλά και το κλίμα της τελικής ευθείας προς τις εκλογές.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε το μεγάλο debate των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με τους πολιτικούς αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων να καλούνται να απαντήσουν γιατί οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τα παραδοσιακά κόμματα και το πολιτικό σύστημα.

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν και οι αιχμές, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να αφήνει ξεκάθαρες σπόντες προς τον Φειδία Παναγιώτου, χωρίς να τον κατονομάζει άμεσα, διερωτώμενος κατά πόσο κάποιοι που βρίσκονται σήμερα στην Ευρωβουλή θα εγκαταλείψουν τη θέση τους για να επιστρέψουν ως βουλευτές στην Κύπρο, εάν τους ψηφίσει ο κόσμος.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας απάντησε στο τι είναι αυτό που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους πολιτικούς, λέγοντας πως πλέον «όλοι ξεκίνησαν να κάνουν TikTok», ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος και η πορεία του έστειλαν το μήνυμα πως ένας ανεξάρτητος πολίτης μπορεί να κατέβει στις εκλογές και να εκλεγεί χωρίς κομματικό μηχανισμό πίσω του.

Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

Κρητική λύρα διεκδικεί μια θέση στα βραβεία Γκίνες, έχει ύψος 10 μέτρα - Δείτε βίντεο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Η πρώτη ταινία του Bollywood αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι και την κυκλοφορία της να προγραμματίζεται για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους.

