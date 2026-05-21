Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

Η συζήτηση στο μεγάλο debate επεκτάθηκε και στο θέμα της επόμενης Προεδρίας της Βουλής, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετούνται για τις πιθανές συνεργασίες και τα σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν μετά τις εκλογές.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν πρόκειται να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Βουλής, αφήνοντας ωστόσο με έμμεσο τρόπο να εννοηθεί πως μια πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Χρίστου ήταν ξεκάθαρος, δηλώνοντας ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να στηρίξει ούτε την Αννίτα Δημητρίου ούτε υποψήφιο του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής.

