ΑρχικήΠολιτικήΠροεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ
Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

 21.05.2026 - 01:09
Τέσσερις ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, οι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων βρέθηκαν στο μεγάλο debate του Alpha Κύπρου, σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση με εντάσεις, σπόντες και πολιτικά μηνύματα λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η συζήτηση κινήθηκε από την οικονομία και το Κυπριακό μέχρι τις πιθανές συνεργασίες και την επόμενη Προεδρία της Βουλής.

Η συζήτηση στο μεγάλο debate επεκτάθηκε και στο θέμα της επόμενης Προεδρίας της Βουλής, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετούνται για τις πιθανές συνεργασίες και τα σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν μετά τις εκλογές.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν πρόκειται να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Βουλής, αφήνοντας ωστόσο με έμμεσο τρόπο να εννοηθεί πως μια πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Χρίστου ήταν ξεκάθαρος, δηλώνοντας ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να στηρίξει ούτε την Αννίτα Δημητρίου ούτε υποψήφιο του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής.

