Στην Πάχνα μέλη της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» - Θέλουν να αποτρέψουν θανατώσεις ζώων

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο πρόεδρος της "Φωνής των κτηνοτρόφων", Νεόφυτος Νεοφύτου, ανέφερε ότι μέλη της οργάνωσης βρίσκονται από χθες το βράδυ στην Πάχνα όπου εντοπίστηκαν κρούσματα σε μικρή μονάδα, με αίτημα να μην προχωρήσει η θανάτωση των ζώων. Σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι απαιτούν την διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων, όσον αφορά τα θετικά δείγματα.

Ο κύριος Νεοφύτου υποστήριξε ότι τα περισσότερα ζώα που χαρακτηρίζονται θετικά στη νόσο, είναι απολύτως υγιή και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Επανέλαβε την ίδια στιγμή, πως κανείς δεν εγγυάται ότι ακόμα και να θανατωθούν όλα τα ζώα στην ελεύθερη Κύπρο, δεν θα επανέλθει το πρόβλημα, εφόσον ο ιός υπάρχει στα κατεχόμενα.

Είπε, ακόμη, ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν επανεξέταση της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης της νόσου και σαφές πλάνο από το κράτος για την επόμενη ημέρα.