Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο εκλογικός αναλυτής Δρ. Νάσιος Ορεινός ανέφερε ότι, διαχρονικά, οι ομάδες που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά αποχής είναι κυρίως οι νέοι ψηφοφόροι, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Όπως εξήγησε, «οι ηλικίες 18-24 παρουσιάζουν συνήθως αυξημένη αποχή», είτε λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για την πολιτική είτε λόγω απογοήτευσης από το πολιτικό σύστημα.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι στις φετινές εκλογές ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή βελτίωση στη συμμετοχή των νέων, καθώς συγκεκριμένα πρόσωπα και η γενικότερη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί φαίνεται να κινητοποιούν μέρος της νεολαίας.

Παράλληλα, υψηλά ποσοστά αποχής καταγράφονται και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα μετά τα 65 έτη, όπου «αρκετοί πολίτες δυσκολεύονται να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα για πρακτικούς λόγους».

Ο Δρ. Ορεινός σημείωσε ακόμη ότι η αποχή δεν συνδέεται πάντα με απαξίωση της πολιτικής ή αδιαφορία. Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολίτες που δεν ψηφίζουν επειδή θεωρούν ότι καμία από τις διαθέσιμες επιλογές δεν τους εκφράζει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ίδια η φύση της εκλογικής αναμέτρησης επηρεάζει τη συμμετοχή.

«Οι λόγοι της αποχής είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, όπως συχνά πιστεύουμε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή, η αποχή αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζεται τόσο από κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες όσο και από πρακτικές δυσκολίες της καθημερινότητας.