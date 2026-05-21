Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 21.05.2026 - 06:38
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

Η αποχή από τις εκλογές παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν πολιτικούς αναλυτές και κόμματα, καθώς κάθε εκλογική αναμέτρηση συνοδεύεται από προβληματισμό για το ποιοι πολίτες επιλέγουν να μην προσέλθουν στις κάλπες και τι είναι αυτό που τους απομακρύνει από τη διαδικασία.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο εκλογικός αναλυτής Δρ. Νάσιος Ορεινός ανέφερε ότι, διαχρονικά, οι ομάδες που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά αποχής είναι κυρίως οι νέοι ψηφοφόροι, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Όπως εξήγησε, «οι ηλικίες 18-24 παρουσιάζουν συνήθως αυξημένη αποχή», είτε λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για την πολιτική είτε λόγω απογοήτευσης από το πολιτικό σύστημα.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι στις φετινές εκλογές ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή βελτίωση στη συμμετοχή των νέων, καθώς συγκεκριμένα πρόσωπα και η γενικότερη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί φαίνεται να κινητοποιούν μέρος της νεολαίας.

Παράλληλα, υψηλά ποσοστά αποχής καταγράφονται και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα μετά τα 65 έτη, όπου «αρκετοί πολίτες δυσκολεύονται να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα για πρακτικούς λόγους».

Ο Δρ. Ορεινός σημείωσε ακόμη ότι η αποχή δεν συνδέεται πάντα με απαξίωση της πολιτικής ή αδιαφορία. Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολίτες που δεν ψηφίζουν επειδή θεωρούν ότι καμία από τις διαθέσιμες επιλογές δεν τους εκφράζει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ίδια η φύση της εκλογικής αναμέτρησης επηρεάζει τη συμμετοχή.

«Οι λόγοι της αποχής είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, όπως συχνά πιστεύουμε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή, η αποχή αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζεται τόσο από κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες όσο και από πρακτικές δυσκολίες της καθημερινότητας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

6+2 νόμοι που πέρασαν από την Βουλή και επηρέασαν σημαντικά τη ζωή μας τα τελευταία πέντε χρόνια
Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα μετά που έκλεισαν οι αποδόσεις
Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του
«Μεν σουζετε τα πόθκια σας πρωτού καβαλιτζέψετε»: Η ατάκα Φειδία στο debate που θύμωσε την Αννίτα Δημητρίου - Δείτε βίντεο
Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

 21.05.2026 - 06:36
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα μετά που έκλεισαν οι αποδόσεις

 21.05.2026 - 06:47
Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Δύο μόλις 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, το πολιτικό θερμόμετρο, χτυπά «κόκκινο». Οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις μετατράπηκαν σε πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης, με τα κόμματα να δίνουν την τελική μάχη για τη συσπείρωση των ψηφοφόρων, ενώ η ένταση γύρω από ακραίες τοποθετήσεις και κατηγορίες περί φασισμού και αντιδημοκρατικών πρακτικών ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

  •  21.05.2026 - 06:36
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

  •  21.05.2026 - 06:38
Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

  •  20.05.2026 - 22:46
Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

  •  21.05.2026 - 06:33
6+2 νόμοι που πέρασαν από την Βουλή και επηρέασαν σημαντικά τη ζωή μας τα τελευταία πέντε χρόνια

6+2 νόμοι που πέρασαν από την Βουλή και επηρέασαν σημαντικά τη ζωή μας τα τελευταία πέντε χρόνια

  •  21.05.2026 - 06:51
Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

  •  20.05.2026 - 23:21
Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα μετά που έκλεισαν οι αποδόσεις

Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα μετά που έκλεισαν οι αποδόσεις

  •  21.05.2026 - 06:47
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του

  •  21.05.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα