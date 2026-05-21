Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Στο επίκεντρο της τελικής ευθείας βρίσκεται το δίπολο «σταθερότητα ή λαϊκισμός», το οποίο επιχείρησε να αναδείξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην κεντρική του συγκέντρωση. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου εμφανίστηκε αποφασισμένη να επαναφέρει το αφήγημα της υπευθυνότητας και της πολιτικής σοβαρότητας, προειδοποιώντας ότι «η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια για πειραματισμούς». Με σαφείς αιχμές προς αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και τα άκρα, μίλησε για ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, της διεθνούς αξιοπιστίας και της οικονομικής πορείας της χώρας.

Η ηγεσία του Συναγερμού, επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης στην οικονομία, στις επενδύσεις, στην ενεργειακή στρατηγική και στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Κύπρου, παρουσιάζοντας τον ΔΗΣΥ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί συνέχεια και ασφάλεια σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων. Δεν ήταν τυχαία και η παρουσία του Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος με αναφορές στην ελληνική εμπειρία του λαϊκισμού επιχείρησε να ενισχύσει το αφήγημα περί «δρόμου της λογικής και της σοβαρότητας».

Την ίδια ώρα, η ΕΔΕΚ, προσπάθησε να δώσει διαφορετικό πολιτικό στίγμα, επενδύοντας στο ιστορικό και ιδεολογικό της φορτίο. Ο Νίκος Αναστασίου επιχείρησε να αφυπνίσει το παραδοσιακό ακροατήριο του κόμματος, παρουσιάζοντας τις εκλογές ως «μάχη για την ψυχή της Κύπρου». Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συνεχείς αναφορές στον Βάσο Λυσσαρίδη, έστειλε μήνυμα πολιτικής επιβίωσης και επιστροφής της ΕΔΕΚ στο προσκήνιο.

Το κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας επέλεξε να δώσει έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, επιχειρώντας να διαφοροποιηθεί τόσο από τον κυβερνητικό λόγο όσο και από τον σκληρό κομματικό ανταγωνισμό των μεγάλων παικτών. Παράλληλα, διατήρησε σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, επαναφέροντας τη θέση για πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και κατάργηση των εγγυήσεων.

Ωστόσο, το πολιτικό σκηνικό ανατράπηκε από την έντονη αντιπαράθεση που προκάλεσε η ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή του ΕΛΑΜ Φοίβου Κυπριανού. Η πρότασή του για δημιουργία Αρχής που θα παρακολουθεί κόμματα και οργανώσεις, με δυνατότητα ακόμη και απαγόρευσής τους, άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης και έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της δημοκρατίας και της πολιτικής ρητορικής.

Η αναφορά του σε παρακολούθηση του ΑΚΕΛ, του Volt αλλά και του «Φειδία και των δυνάμεών του» προκάλεσε πολιτικό σεισμό. Το ΑΚΕΛ μίλησε για «φασιστική απειλή», κατηγορώντας το ΕΛΑΜ ότι αποκαλύπτει πλέον ανοιχτά τις πραγματικές του προθέσεις απέναντι στη δημοκρατία και την Αριστερά. Από την πλευρά του, το Volt απάντησε σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «υμνητές του Χίτλερ και της Χούντας» και κατηγορώντας το ΕΛΑΜ ότι επιδιώκει φίμωση και αυταρχισμό.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν το ίδιο το ΕΛΑΜ αναγκάστηκε να πάρει αποστάσεις από τον υποψήφιό του. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Μάριος Πελεκάνος χαρακτήρισε τις δηλώσεις «προσωπικές απόψεις» και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν υποστηρίζει απαγορεύσεις ή περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης. Παρ’ όλα αυτά, η ζημιά είχε ήδη γίνει, με το πολιτικό σύστημα να εισέρχεται στις τελευταίες ώρες πριν από τις εκλογές σε κλίμα ακραίας πόλωσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το ΔΗΚΟ προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση στην οικονομία και στο φυσικό αέριο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε πρόθεση κατάθεσης πρότασης νόμου για αξιοποίηση των εσόδων από το φυσικό αέριο υπέρ των συντάξεων και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πρότυπα του νορβηγικού μοντέλου. Με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το κοίτασμα «Κρόνος», το ΔΗΚΟ επιχείρησε να στείλει μήνυμα κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής προοπτικής.

Η προεκλογική αυλαία πέφτει μέσα σε ατμόσφαιρα έντασης, αβεβαιότητας και σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι επόμενες ώρες θα καθορίσουν όχι μόνο τους εκλογικούς συσχετισμούς, αλλά και το πολιτικό κλίμα της επόμενης ημέρας στην Κύπρο.