Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία

 21.05.2026 - 06:21
Νέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία

Η Αστυνομία, μετά από συνεργασία με τις Αρχές της Ισπανίας, προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 31 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 31χρονος καταζητείτο από τις Αρχές της Δημοκρατίας, που είχαν εκδώσει εναντίον του ευρωπαϊκό δικαστικό ένταλμα σύλληψης, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση από το ΤΑΕ Αμμοχώστου της υπόθεσης διαδικτυακής απάτης.

Τα στοιχεία εναντίον του 31χρονου προέκυψαν μετά από εξετάσεις που έγιναν σε συνεργασία με τις Αρχές της Ισπανίας, για την ταυτοποίηση του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, σε τράπεζα της ευρωπαϊκής χώρας, όπου 62χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στην Κύπρο, αφού εξαπατήθηκε, απέστειλε με έμβασμα μεγάλο χρηματικό ποσό, πέραν των 14 χιλιάδων ευρώ, για αγορά προϊόντων.

Στις 05 Μαΐου, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε ενημέρωση από τις Αρχές της Ισπανίας ότι, ο 31χρονος εντοπίστηκε στην Ισπανία και συνελήφθη από τις Αρχές της χώρας, με το ευρωπαϊκό δικαστικό ένταλμα. Ακολούθησε δικαστική διαδικασία, κατά την οποία οι Αρχές της Ισπανίας ενέκριναν το αίτημα για έκδοση του στην Κύπρο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην Ισπανία από όπου χθες συνόδευσαν αεροπορικώς τον 31χρονο ύποπτο στην Κύπρο. Με την άφιξη τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου με δικαστικό ένταλμα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Αμμοχώστου, τον Μάρτιο, 2024, από τον 62χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος, που εδρεύει στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον Φεβρουάριο, 2024, ο 62χρονος εντόπισε μέσω διαδικτύου εταιρεία που ασχολείται με λιανικό εμπόριο, με έδρα άλλη ευρωπαϊκή χώρα και υπέβαλε παραγγελία για αγορά προϊόντων. Για την πληρωμή των προϊόντων, ο 62χρονος προχώρησε σε έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 14,678 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ισπανία, όπως του υποδείχθηκε σε επικοινωνία που είχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail.

Αφού μετά το έμβασμα των χρημάτων, η επικοινωνία τους μέσω e-mail διακόπηκε, ο 62χρονος υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
Μεγάλη ταλαιπωρία στη Λάρνακα λόγω οδικών έργων και κλειστών λωρίδων - Δείτε πότε και πού
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα burger: Το νέο spot που κάνει πάταγο στην Κένεντι - Δείτε φωτογραφίες
Τρία ζώδια εισέρχονται σε μια δυναμική εποχή - Η Σελήνη με τον Δία συναντιούνται στον Καρκίνο και όλα αποκτούν άλλη αξία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

 21.05.2026 - 01:09
Επόμενο άρθρο

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του

 21.05.2026 - 06:28
Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

Τέσσερις ημέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, οι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων βρέθηκαν στο μεγάλο debate του Alpha Κύπρου, σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση με εντάσεις, σπόντες και πολιτικά μηνύματα λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η συζήτηση κινήθηκε από την οικονομία και το Κυπριακό μέχρι τις πιθανές συνεργασίες και την επόμενη Προεδρία της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

Προεδρία της Βουλής: Οδυσσέας άφησε υπονοούμενα για Χαραλαμπίδου – Απόλυτη απόρριψη Χρίστου σε Αννίτα και ΑΚΕΛ

  •  21.05.2026 - 01:09
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος αποτελεί ένα ανοικτό στούντιο» - Ταινία Bollywood θα γυριστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας

  •  20.05.2026 - 19:20
Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

Σπόντες στο debate: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος «κάρφωσε» τον Φειδία - «Καλά τα TIK TOK αλλά δεν τρώγονται» - Βίντεο

  •  20.05.2026 - 22:46
Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

  •  21.05.2026 - 06:33
Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

Δυναμικά μέτρα: Στην Πάχνα αύριο η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» - Θα παρεμποδίσουν οποιαδήποτε θανάτωση ή δειγματοληψία ζώων

  •  20.05.2026 - 22:57
Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

Ένταση στο debate για τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια: Η ερώτηση Κενεβέζου και η απάντηση Χρίστου - Βίντεο

  •  20.05.2026 - 23:21
Νέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία

Νέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία

  •  21.05.2026 - 06:21
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του

  •  21.05.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα