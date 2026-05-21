Νέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία

Ο 31χρονος καταζητείτο από τις Αρχές της Δημοκρατίας, που είχαν εκδώσει εναντίον του ευρωπαϊκό δικαστικό ένταλμα σύλληψης, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση από το ΤΑΕ Αμμοχώστου της υπόθεσης διαδικτυακής απάτης.

Τα στοιχεία εναντίον του 31χρονου προέκυψαν μετά από εξετάσεις που έγιναν σε συνεργασία με τις Αρχές της Ισπανίας, για την ταυτοποίηση του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, σε τράπεζα της ευρωπαϊκής χώρας, όπου 62χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στην Κύπρο, αφού εξαπατήθηκε, απέστειλε με έμβασμα μεγάλο χρηματικό ποσό, πέραν των 14 χιλιάδων ευρώ, για αγορά προϊόντων.

Στις 05 Μαΐου, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε ενημέρωση από τις Αρχές της Ισπανίας ότι, ο 31χρονος εντοπίστηκε στην Ισπανία και συνελήφθη από τις Αρχές της χώρας, με το ευρωπαϊκό δικαστικό ένταλμα. Ακολούθησε δικαστική διαδικασία, κατά την οποία οι Αρχές της Ισπανίας ενέκριναν το αίτημα για έκδοση του στην Κύπρο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην Ισπανία από όπου χθες συνόδευσαν αεροπορικώς τον 31χρονο ύποπτο στην Κύπρο. Με την άφιξη τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου με δικαστικό ένταλμα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Αμμοχώστου, τον Μάρτιο, 2024, από τον 62χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος, που εδρεύει στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον Φεβρουάριο, 2024, ο 62χρονος εντόπισε μέσω διαδικτύου εταιρεία που ασχολείται με λιανικό εμπόριο, με έδρα άλλη ευρωπαϊκή χώρα και υπέβαλε παραγγελία για αγορά προϊόντων. Για την πληρωμή των προϊόντων, ο 62χρονος προχώρησε σε έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 14,678 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ισπανία, όπως του υποδείχθηκε σε επικοινωνία που είχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail.

Αφού μετά το έμβασμα των χρημάτων, η επικοινωνία τους μέσω e-mail διακόπηκε, ο 62χρονος υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.