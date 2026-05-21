Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

Στο επίκεντρο βρέθηκε αρκετές φορές ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος απάντησε ξανά στις επικρίσεις για τη φράση «δεν ξέρω, μαθαίνω ακόμα», κάνοντας χιούμορ πριν μιλήσει για το Κυπριακό. «Δεν ξέρω, μαθαίνω ακόμα… Αστιεύομαι», είπε αρχικά, πριν παρουσιάσει δικές του προτάσεις και παραδείγματα από άλλες χώρες για επίλυση συγκρούσεων. Οι τοποθετήσεις του ωστόσο προκάλεσαν αντιδράσεις από την Αννίτα Δημητρίου, τον Στέφανο Στεφάνου και τον Νικόλα Παπαδόπουλο, οι οποίοι απάντησαν σε αυστηρό ύφος.

Ο Φειδίας βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο και για το θέμα της Ευρωβουλής, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να αφήνει σαφείς αιχμές χωρίς να τον κατονομάζει άμεσα, διερωτώμενος αν κάποιοι που βρίσκονται στην Ευρωβουλή θα εγκαταλείψουν τη θέση τους για να γίνουν βουλευτές στην Κύπρο. Ο ίδιος απάντησε αργότερα ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία για τον πρώτο και δεύτερο γύρο έγιναν «για τα συμφέροντα των μεγάλων κομμάτων», καταλήγοντας με την ατάκα που έγινε viral: «Μεν σουζετε τα πόθκια σας πρωτού καβαλιτζέψετε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η «Άμεση Δημοκρατία» μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη πολιτική δύναμη.

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε και γύρω από θέματα ΛΟΑΤΚΙ και υιοθεσιών παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, με τον Χρίστο Χρίστου του ΕΛΑΜ να δέχεται πίεση από ερώτηση της Αιμιλίας Κενεβέζου για το αν θεωρεί προτιμότερο ένα παιδί να μεγαλώνει σε κακοποιητικό ετερόφυλο περιβάλλον ή σε ένα ομόφυλο ζευγάρι που το αγαπά και το φροντίζει. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ απάντησε πως υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί προστασίας των παιδιών, επιμένοντας στις θέσεις του κόμματος κατά των υιοθεσιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Το debate πήρε ακόμα πιο εκρηκτική τροπή όταν τέθηκε στο τραπέζι ανάρτηση υποψηφίου του ΕΛΑΜ που πρότεινε σύσταση ανεξάρτητης αρχής για παρακολούθηση κομμάτων όπως το ΑΚΕΛ, το Volt και η Άμεση Δημοκρατία. Ο Στέφανος Στεφάνου έκανε λόγο για επικίνδυνες ακροδεξιές πρακτικές, ενώ η κατάσταση ξέφυγε όταν αναφέρθηκε σε «μπράβους του Κασιδιάρη» και πρόσωπα που «χαιρετούν ναζιστικά». Ο Χρίστος Χρίστου απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό του ακροδεξιού, απαντώντας με αναφορές σε «απογόνους του Στάλιν, του Λένιν και του Τσαουσέσκου», σε μια από τις πιο έντονες στιγμές της βραδιάς.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην επόμενη μέρα των εκλογών, με θέμα την Προεδρία της Βουλής. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται προσωπικά για τη θέση, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί πως μια πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Από την άλλη, ο Χρίστος Χρίστου ήταν ξεκάθαρος ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να στηρίξει ούτε την Αννίτα Δημητρίου ούτε υποψήφιο του ΑΚΕΛ.