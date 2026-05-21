ΑρχικήΚοινωνίαΒροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του

 21.05.2026 - 06:28
Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά και κυρίως στα δυτικά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στα νότια, στα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά στα παράλια ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα παράλια θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ στο κεντρικό τμήμα του νησιού θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχές στα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με αρχικά μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, όπου και τα φαινόμενα ενδεχομένως να είναι πιο έντονα. Σε καταιγίδα θα πέσει χαλάζι.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

Νέα απάτη: Πώς ξεγέλασε 62χρονο καταστηματάρχη και τσέπωσε χιλιάδες ευρώ - Χειροπέδες σε 31χρονο που εντοπίστηκε στην Ισπανία

Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Δύο μόλις 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, το πολιτικό θερμόμετρο, χτυπά «κόκκινο». Οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις μετατράπηκαν σε πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης, με τα κόμματα να δίνουν την τελική μάχη για τη συσπείρωση των ψηφοφόρων, ενώ η ένταση γύρω από ακραίες τοποθετήσεις και κατηγορίες περί φασισμού και αντιδημοκρατικών πρακτικών ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους.

