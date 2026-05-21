ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου

 21.05.2026 - 08:34
Οι εξελίξεις στο μέτωπο του αφθώδους πυρετού, μετά τον εντοπισμό κρούσματος στη Λεμεσό, οι τελικές διεργασίες της προεκλογικής περιόδου, η ένταση στη σχέση Αρχηγού Αστυνομίας και Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και η εμπλοκή του ονόματος του πρώτου στην υπόθεση του άτυχου Στυλιανού, η εντολή για εκκένωση επικίνδυνης οικοδομής στη Λάρνακα, το κόστος της ενέργειας και η αύξηση του πληθωρισμού είναι μερικά από τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη.

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «"Συμμαχία ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό"» γράφει ότι η τελική συγκέντρωση του ΔΗΣΥ έκλεισε την προεκλογική περίοδο με μήνυμα σταθερότητας και συσπείρωσης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι βρίσκονται σε πανικό Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και κτηνοτρόφοι, μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού στην Πάχνα. Αλλού γράφει ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έχει προκαλέσει ενόχληση στο Υπουργείο, λόγω της αλλαγής ωραρίων στον ΟΠΕ.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα με τίτλο «”Τρέχει” προς Λεμεσό και Πάφο» γράφει ότι επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων με την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, έθεσε στους ψηφοφόρους δίλημμα ανάμεσα σε λαϊκισμό και σοβαρότητα κατά την προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος. Αλλού γράφει ότι τοιχοκολλήθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις εκκένωσης επικίνδυνων οικοδομών στη Λάρνακα.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Τελική επίθεση των επιτελείων» γράφει ότι στοχεύουν στον κομματικό πατριωτισμό και την κινητοποίηση των ψηφοφόρων την ύστατη στιγμή. Σε άλλο θέμα γράφει ότι δόθηκε προθεσμία 72 ωρών για την εκκένωση επικίνδυνης οικοδομής στη Λάρνακα. Αλλού γράφει ότι οι προσωπικοί γιατροί θέτουν στον ΟΑΥ αιτήματα για παραπεμπτικά χρόνιων ασθενών, για το λογισμικό του ΓεΣΥ και για τους περιορισμούς σε εξετάσεις και συνταγογραφήσεις.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ισχυρός πόλος προόδου το ΑΚΕΛ» γράφει ότι Αναστασιάδης-Χριστοδουλίδης επιζητούν «δικαίωση» μέσω ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ. Σε άλλο θέμα γράφει για σημαντική εξέλιξη με το κοίτασμα «Κρόνος» και σημειώνει ότι απαιτείται σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακή διαχείριση. Αλλού γράφει για απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Απρίλιο και για έλλειψη κυβερνητικών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα με τίτλο «Βολές προς αρχηγό αστυνομίας για τον θάνατο εφήβου» γράφει ότι εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε δίωξη κατά του Θεμιστού Αρναούτη, ο οποίος τελούσε επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος Πέρα Χωριού, όπου είχαν υποβληθεί καταγγελίες για κακοποίηση του Στυλιανού. Σε άλλο θέμα γράφει για απόφαση εξαίρεσης σπάνιων φυλών ζώων από τις θανατώσεις για αντιμετώπιση του αυθώδους πυρετού. Αλλού γράφει για αύξηση του πληθωρισμού, λόγω του κόστους ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνεις ποτέ το πλυντήριο ρούχων ανοιχτό μετά την πλύση

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα Παπαπέτρου – Δείτε φωτογραφία της

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την ίδρυση Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στο Μουμπάι ανακοίνωσε την Πέμπτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

Διασωληνωμένος στην Εντατική στρατιώτης με μηνιγγίτιδα: Υπό παρακολούθηση άλλοι δύο - Εντοπίστηκαν οι στενές του επαφές

6+2 νόμοι που πέρασαν από την Βουλή και επηρέασαν σημαντικά τη ζωή μας τα τελευταία πέντε χρόνια

Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις

