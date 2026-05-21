Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «"Συμμαχία ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό"» γράφει ότι η τελική συγκέντρωση του ΔΗΣΥ έκλεισε την προεκλογική περίοδο με μήνυμα σταθερότητας και συσπείρωσης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι βρίσκονται σε πανικό Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και κτηνοτρόφοι, μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού στην Πάχνα. Αλλού γράφει ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έχει προκαλέσει ενόχληση στο Υπουργείο, λόγω της αλλαγής ωραρίων στον ΟΠΕ.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα με τίτλο «”Τρέχει” προς Λεμεσό και Πάφο» γράφει ότι επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων με την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, έθεσε στους ψηφοφόρους δίλημμα ανάμεσα σε λαϊκισμό και σοβαρότητα κατά την προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος. Αλλού γράφει ότι τοιχοκολλήθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις εκκένωσης επικίνδυνων οικοδομών στη Λάρνακα.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Τελική επίθεση των επιτελείων» γράφει ότι στοχεύουν στον κομματικό πατριωτισμό και την κινητοποίηση των ψηφοφόρων την ύστατη στιγμή. Σε άλλο θέμα γράφει ότι δόθηκε προθεσμία 72 ωρών για την εκκένωση επικίνδυνης οικοδομής στη Λάρνακα. Αλλού γράφει ότι οι προσωπικοί γιατροί θέτουν στον ΟΑΥ αιτήματα για παραπεμπτικά χρόνιων ασθενών, για το λογισμικό του ΓεΣΥ και για τους περιορισμούς σε εξετάσεις και συνταγογραφήσεις.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ισχυρός πόλος προόδου το ΑΚΕΛ» γράφει ότι Αναστασιάδης-Χριστοδουλίδης επιζητούν «δικαίωση» μέσω ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ. Σε άλλο θέμα γράφει για σημαντική εξέλιξη με το κοίτασμα «Κρόνος» και σημειώνει ότι απαιτείται σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακή διαχείριση. Αλλού γράφει για απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Απρίλιο και για έλλειψη κυβερνητικών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα με τίτλο «Βολές προς αρχηγό αστυνομίας για τον θάνατο εφήβου» γράφει ότι εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε δίωξη κατά του Θεμιστού Αρναούτη, ο οποίος τελούσε επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος Πέρα Χωριού, όπου είχαν υποβληθεί καταγγελίες για κακοποίηση του Στυλιανού. Σε άλλο θέμα γράφει για απόφαση εξαίρεσης σπάνιων φυλών ζώων από τις θανατώσεις για αντιμετώπιση του αυθώδους πυρετού. Αλλού γράφει για αύξηση του πληθωρισμού, λόγω του κόστους ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ