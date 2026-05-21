Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα Παπαπέτρου – Δείτε φωτογραφία της

Η Ελπίδα έφυγε από τη ζωή στις 19 Μαΐου σε ηλικία 84 ετών

Η Εξόδιος Ακολουθία της, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, ώρα 15:30..

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:00

Οι τεθλιμμένοι

Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για το Φιλανθρωπικό Έργο της Εκκλησίας.