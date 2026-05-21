Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας, που διοργανώνει το ΚΕΒΕ και ο Invest Cyprus, σε συνεργασία με τη FICCI, την Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, στο Μουμπάι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, o Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι το Κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει από την 1η Σεπτεμβρίου φέτος.

Όπως ανέφερε, το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο έχει σχεδιαστεί ώστε "να λειτουργεί ως κόμβος επιχειρηματικής διασύνδεσης, βοηθώντας τις ινδικές εταιρείες να εξερευνήσουν ευκαιρίες στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες με κυπριακές επιχειρήσεις και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ΕΕ, μέσω ενός σταθερού, διαφανούς και πλήρως συμβατού με την ΕΕ επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ