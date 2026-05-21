Πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της και κατέληξε να τα χάσει όλα... και 23.000 ευρώ

Η Jackie Lynn, από το Νόριτς της Αγγλίας, αποφάσισε να αναζητήσει λύση στο εξωτερικό όταν τα δόντια της άρχισαν να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Όπως εξήγησε, η κατάσταση συνδέθηκε με ορμονικές αλλαγές που ακολούθησαν χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των ωοθηκών της μετά από διάγνωση Προεμμηνορροϊκής Δυσφορικής Διαταραχής (PMDD).

Η επέμβαση προκάλεσε χημική εμμηνόπαυση και σημαντική μείωση των επιπέδων οιστρογόνων, ορμόνης που συμβάλλει και στη διατήρηση της στοματικής υγείας. Σύμφωνα με την ίδια, τα δόντια της άρχισαν να «θρυμματίζονται», οδηγώντας την στην αναζήτηση θεραπείας.

Αρχικά επέλεξε μια διαδικασία σύνθετης συγκόλλησης (composite bonding), κατά την οποία εφαρμόζεται ειδική ρητίνη πάνω στα υπάρχοντα δόντια. Η θεραπεία κόστισε περίπου 3.000 λίρες και αρχικά ήταν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η χαρά της δεν κράτησε πολύ. Όπως ανέφερε, το υλικό άρχισε σύντομα να σπάει και να αποκολλάται, αφήνοντάς την ξανά με τα ίδια προβλήματα.

Η δεύτερη επέμβαση και οι σοβαρές επιπλοκές

Αποφασισμένη να βρει οριστική λύση, η Jackie ταξίδεψε ξανά στην Τουρκία, αυτή τη φορά σε διαφορετική κλινική, όπου συμφώνησε να προχωρήσει σε τοποθέτηση στεφανών (θηκών) έναντι περίπου 6.000 λιρών (7.000 ευρώ).

Στο πλαίσιο της θεραπείας συναίνεσε να υποβληθεί σε απονευρώσεις. Όταν όμως ξύπνησε μετά την καταστολή, διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 15 απονευρώσεις, ενώ αντί για μεμονωμένες στεφάνες είχαν τοποθετηθεί γέφυρες στεφανών.

Η ίδια περιέγραψε τις επόμενες ώρες ως εφιαλτικές.

«Όταν ξύπνησα ήμουν σε απόλυτη αγωνία. Ο πόνος διαπερνούσε ολόκληρο το σώμα μου», δήλωσε, εξηγώντας ότι η πίεση που ασκούσαν οι γέφυρες στα δόντια προκαλούσε αφόρητη ενόχληση.

«Τα δύο δόντια στις άκρες δέχονταν όλη την πίεση της γέφυρας και ο πόνος ήταν αδιανόητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε λίγες ημέρες επέστρεψε ξανά στην Τουρκία αναζητώντας λύση.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν άλλος οδοντίατρος της είπε ότι τα φυσικά της δόντια είχαν τροχιστεί υπερβολικά και της συνέστησε την αφαίρεσή τους και την αντικατάστασή τους με εμφυτεύματα.

Η νέα αυτή θεραπεία ανέβασε το συνολικό κόστος των επεμβάσεων στις περίπου 18.000 λίρες, χρήματα που, όπως είπε, αναγκάστηκε να δανειστεί από τον πατέρα της.

«Σκεφτόμουν “τι έχω κάνει;”. Ήμουν συντετριμμένη. Είμαι μόλις 38 ετών και δεν θα έπρεπε να χάνω όλα μου τα δόντια», δήλωσε.

Η προειδοποίηση προς άλλους ασθενείς

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Η Jackie εμφάνισε σοβαρή λοίμωξη εξαιτίας οδοντικού αποστήματος, η οποία εξαπλώθηκε στο πρόσωπο, στα ιγμόρεια και τελικά στο αίμα της.

«Ολόκληρη η μία πλευρά του προσώπου μου είχε πρηστεί. Δεν μπορούσα να δω από το μάτι μου γιατί είχε πρηστεί και είχε μαυρίσει», περιέγραψε.

Οι γιατροί τη νοσήλευσαν και της χορήγησαν ενδοφλέβια αγωγή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη λοίμωξη.

«Η μόλυνση ξεκίνησε από δύο αποστήματα στη βάση των δοντιών και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο πρόσωπο, στα ιγμόρεια και στο αίμα μου», ανέφερε.

Σήμερα διαθέτει προσωρινή οδοντοστοιχία και αναμένει την τοποθέτηση μόνιμων εμφυτευμάτων αργότερα μέσα στη χρονιά. Μέχρι τότε μπορεί να καταναλώνει μόνο πολύ μαλακές τροφές, καθώς δεν επιτρέπεται να ασκείται πίεση στα εμφυτεύματα όσο επουλώνονται.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η περιπέτεια είχε σοβαρές συνέπειες και στην προσωπική της ζωή.

Όπως είπε, έχασε πολύτιμο χρόνο με την κόρη της, έχασε τη δουλειά της και βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.

Παρά τα όσα πέρασε, δεν κατηγορεί τις τουρκικές κλινικές, υποστηρίζοντας ότι πολλοί Βρετανοί στρέφονται στο εξωτερικό λόγω των δυσκολιών πρόσβασης σε οδοντιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η θεραπεία μου δεν ήταν καθαρά αισθητική. Είχα πραγματικά προβλήματα με τα δόντια μου», είπε.

Παράλληλα απηύθυνε προειδοποίηση σε όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αποκλειστικά για αισθητικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι απαιτείται ιδιαίτερη έρευνα πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βρετανικής Οδοντιατρικής Ένωσης (BDA), Eddie Crouch, σχολιάζοντας την υπόθεση επισήμανε ότι πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν ή να αντέξουν οικονομικά οδοντιατρική φροντίδα στη Βρετανία και γι’ αυτό εξετάζουν φθηνότερες λύσεις στο εξωτερικό.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να μελετούν προσεκτικά κάθε πρόταση θεραπείας, να διασφαλίζουν ότι έχουν πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε επιθετικές εμπορικές πρακτικές.

Όπως σημείωσε, η πραγματικότητα συχνά διαφέρει από την εικόνα που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί Βρετανοί οδοντίατροι καλούνται αργότερα να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν από θεραπείες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

ΠΗΓΗ: protothema.gr