Το «Ρούμπινι του Κάμπου» επιστρέφει: Έρχεται το απόλυτο διήμερο παράδοσης και γεύσεων

Το αγαπημένο Φεστιβάλ Κερασιού, γνωστό και ως «Το Ρούμπινι του Κάμπου», επιστρέφει δυναμικά το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου 2026, υποσχόμενο μια μοναδική απόδραση στην κυπριακή φύση και την παράδοση.

​Για δύο ολόκληρες ημέρες, η γραφική κοινότητα θα πλημμυρίσει με αρώματα, γεύσεις και τη μοναδική φιλοξενία των ανθρώπων της. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν φρέσκα κεράσια, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, αλλά και να απολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα γεμάτο μουσική και παράλληλες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

​Οι διοργανωτές συστήνουν στο κοινό να προγραμματίσει από τώρα την εκδρομή του στην περιοχή, καθώς το φεστιβάλ αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μια αναζωογονητική εξόρμηση στο καταπράσινο περιβάλλον της Τσακκίστρας. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και το πλήρες, αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακριβείς δραστηριότητες, τους καλλιτέχνες που θα πλαισιώσουν το διήμερο, καθώς και αρκετές εκπλήξεις για τους επισκέπτες.

​Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου, με την πολύτιμη στήριξη του Π.Ο.ΣΩ.Κ.Α.Τ., του Κυνηγετικού Σωματείου Κάμπου «Ο Προστάτης του Αγρινού», καθώς και της γειτονικής κοινότητας της Τσακκίστρας.