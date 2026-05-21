Διέρρηξε καφετέρια και τον βρήκαν στην οροφή με δύο υπολογιστές «αγκαλιά» - Τον «πρόδωσε» πολίτης στη Λεμεσό

Με τον εντοπισμό του 21χρονου υπόπτου, εντοπίστηκε και η περιουσία που είχε νωρίτερα κλαπεί από το κατάστημα, ενώ εναντίον του υπόπτου διερευνάται και δεύτερη διάρρηξη του ιδίου καταστήματος, που διαπράχθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 χθες το βράδυ, πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι ύποπτο πρόσωπο διέρρηξε καφετέρια, στη Λεμεσό και στη συνέχεια εισήλθε σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή και εντόπισαν στην οροφή της πολυκατοικίας τον 21χρονο, καθώς και δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αντικείμενα, που ο 21χρονος ισχυρίστηκε ότι του ανήκουν.

Αφού ο 21χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την εκεί παρουσία του και για την κατοχή της ευρεθείσας περιουσίας και αφού επίσης αρνήθηκε να συνεργαστεί για εξακρίβωση των στοιχείων του, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε η διάρρηξη της καφετέριας, ενώ η περιουσία που είχε νωρίτερα ανευρεθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, αναγνωρίστηκε ως περιουσία που είχε κλαπεί από την καφετέρια κατά τη διάρρηξη.

Εναντίον του 21χρονου προέκυψαν στοιχεία και για τη διάρρηξη της ίδιας καφετέριας, που διαπράχθηκε το προηγούμενο βράδυ, μεταξύ 19 και 20 Μαΐου, κατά την οποία ωστόσο δεν φαίνεται να κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία.

Τις δύο υποθέσεις διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.