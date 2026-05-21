Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΒΙΝΤΕΟ: Από τη Eurovision... στη Μουτταγιάκα - Η Antigoni Buxton ξεσήκωσε σουβλατζίδικο χορεύοντας το «Jalla»
LIFESTYLE

ΒΙΝΤΕΟ: Από τη Eurovision... στη Μουτταγιάκα - Η Antigoni Buxton ξεσήκωσε σουβλατζίδικο χορεύοντας το «Jalla»

 21.05.2026 - 10:19
ΒΙΝΤΕΟ: Από τη Eurovision... στη Μουτταγιάκα - Η Antigoni Buxton ξεσήκωσε σουβλατζίδικο χορεύοντας το «Jalla»

Μια ξεχωριστή και άκρως ξεσηκωτική έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν πρόσφατα σε γνωστό σουβλατζίδικο στη Μουτταγιάκα, με πρωταγωνίστρια την Antigoni Buxton.

​Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία επέστρεψε πρόσφατα από τη Βιέννη και των διαγωνισμό της Eurovision, επέλεξε τη Λεμεσό για τις στιγμές χαλάρωσης της, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον αυθορμητισμό και το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο.

​Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στο εστιατόριο, το κέφι δεν άργησε να ανάψει. Η Antigoni, φανερά ευδιάθετη και προσγειωμένη, έγινε «ένα» με τον κόσμο και τους θαμώνες του μαγαζιού. Δεν δίστασε μάλιστα να πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει τη μεγάλη της επιτυχία «Jalla», παρασύροντας τους παρευρισκόμενους σε έναν ξέφρενο ρυθμό γεμάτο χορό και τραγούδι.

​Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν μοναδικό, με το κατάστημα να καταγράφει τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Το σχετικό βίντεο με τα στιγμιότυπα αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του εστιατορίου στο Facebook, αποσπώντας άμεσα εκατοντάδες θετικές αντιδράσεις, likes και σχόλια από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι αποθέωσαν την ενέργεια και την απλότητα της νεαρής καλλιτέχνιδας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις
Αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη
Φεστιβάλ Φράουλας: Η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου επιστρέφει στη Δερύνεια - Ποιοι οι καλλιτέχνες θα τραγουδίσουν - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
Γωγώ Μαστροκώστα: Τα συγκλονιστικά λόγα της κουμπάρας της - Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα
Το «Ρούμπινι του Κάμπου» επιστρέφει: Έρχεται το απόλυτο διήμερο παράδοσης και γεύσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτούς ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία τους

 21.05.2026 - 10:21
Επόμενο άρθρο

Μαθήματα οδήγησης από τα smartphone της Samsung

 21.05.2026 - 10:29
Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την απόφαση της Κυβέρνησης για λειτουργία Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στη Μουμπάι, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Ινδία, συνοδευόμενος από μεγάλο αριθμό μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  21.05.2026 - 08:42
Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

  •  21.05.2026 - 06:36
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

  •  21.05.2026 - 06:38
Επεισόδιο στην Πάχνα: Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του ΡΙΚ από κτηνοτρόφους - Τι συνέβη

Επεισόδιο στην Πάχνα: Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του ΡΙΚ από κτηνοτρόφους - Τι συνέβη

  •  21.05.2026 - 10:48
Διασωληνωμένος στην Εντατική στρατιώτης με μηνιγγίτιδα: Υπό παρακολούθηση άλλοι δύο - Εντοπίστηκαν οι στενές του επαφές

Διασωληνωμένος στην Εντατική στρατιώτης με μηνιγγίτιδα: Υπό παρακολούθηση άλλοι δύο - Εντοπίστηκαν οι στενές του επαφές

  •  21.05.2026 - 08:11
Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

  •  21.05.2026 - 09:07
Το Εφετείο επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση κατά ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου - Λειτουργούσε παράνομα από το 2017

Το Εφετείο επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση κατά ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου - Λειτουργούσε παράνομα από το 2017

  •  21.05.2026 - 10:51
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη

Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη

  •  21.05.2026 - 09:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα