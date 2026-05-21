ΒΙΝΤΕΟ: Από τη Eurovision... στη Μουτταγιάκα - Η Antigoni Buxton ξεσήκωσε σουβλατζίδικο χορεύοντας το «Jalla»

​Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία επέστρεψε πρόσφατα από τη Βιέννη και των διαγωνισμό της Eurovision, επέλεξε τη Λεμεσό για τις στιγμές χαλάρωσης της, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον αυθορμητισμό και το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο.

​Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στο εστιατόριο, το κέφι δεν άργησε να ανάψει. Η Antigoni, φανερά ευδιάθετη και προσγειωμένη, έγινε «ένα» με τον κόσμο και τους θαμώνες του μαγαζιού. Δεν δίστασε μάλιστα να πάρει το μικρόφωνο και να ερμηνεύσει τη μεγάλη της επιτυχία «Jalla», παρασύροντας τους παρευρισκόμενους σε έναν ξέφρενο ρυθμό γεμάτο χορό και τραγούδι.

​Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν μοναδικό, με το κατάστημα να καταγράφει τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Το σχετικό βίντεο με τα στιγμιότυπα αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του εστιατορίου στο Facebook, αποσπώντας άμεσα εκατοντάδες θετικές αντιδράσεις, likes και σχόλια από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι αποθέωσαν την ενέργεια και την απλότητα της νεαρής καλλιτέχνιδας.