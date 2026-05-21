Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το δώρο που του χάρισαν στην Ινδία, προκαλώντας συγκίνηση – Δείτε φωτογραφία

Ανάμεσα στα επίσημα αναμνηστικά και τις τιμητικές φιλοφρονήσεις, εκείνο που ξεχώρισε ήταν ένα πορτρέτο των γονιών του Νίκου Χριστοδουλίδη, μια κίνηση που δεν περίμενε και τον συγκίνησε βαθιά. Το δώρο αυτό ξεφεύγει από τα τυπικά διπλωματικά και δείχνει τον σεβασμό προς τον ηγέτη που φιλοξενούν.

Παράλληλα του προσφέρθηκε και ένα συλλεκτικό διακοσμητικό πιάτο με έντονο συμβολισμό από την επίσκεψή του στην Ινδία και τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.

Η ιστορία πίσω από το ινδικό παραδοσιακό γιλέκο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο παρασκήνιο είχε και η εμφάνιση του ΠτΔ κατά την άφιξή του. Το γιλέκο που φόρεσε ήταν – σύμφωνα με πληροφορίες – προσωπικό δώρο του Ινδού Πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το φόρεσε ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στον Ινδό Πρωθυπουργό.