Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη να αντιδράσει στο νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα;

Στις ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινωθεί μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού, μεταξύ των οποίων έλεγχοι σε ταξιδιώτες που φτάνουν από τις χώρες όπου καταγράφονται κρούσματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιορισμοί εισόδου. Στην Ευρώπη, ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται πιο προσεκτικοί απέναντι σε μέτρα υψηλού συμβολισμού, όπως οι μαζικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια ή η ακύρωση πτήσεων.

Ο Steven Van Gucht, ένας από τους κορυφαίους ιολόγους του Βελγίου, δήλωσε στο Euronews ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι σοβαρή και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά εκεί. Αναγνώρισε ότι οι απευθείας συνδέσεις των Βρυξελλών με την Κινσάσα δικαιολογούν αυξημένη επαγρύπνηση, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η εμπειρία προηγούμενων επιδημιών δείχνει πως ο κίνδυνος για το Βέλγιο και την Ευρώπη παραμένει χαμηλός.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τρόπος μετάδοσης. Όπως εξήγησε ο Van Gucht, ο ιός Έμπολα δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μόνο με άμεση επαφή με σωματικά υγρά ασθενούς που έχει ήδη συμπτώματα. «Οι άνθρωποι είναι μεταδοτικοί μόνο όταν εμφανίσουν συμπτώματα, όχι νωρίτερα», σημείωσε.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι έλεγχοι θερμοκρασίας στα αεροδρόμια έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Η περίοδος επώασης μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 21 ημέρες, άρα ένας ταξιδιώτης μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη φάση χωρίς να έχει πυρετό. «Ένας ταξιδιώτης στην περίοδο επώασης δεν έχει ακόμη πυρετό και επομένως δεν θα εντοπιστεί», όπως δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Celine Gossner, ειδικός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, δήλωσε στο Euronews ότι, σε αυτή τη φάση, το ECDC δεν συστήνει μέτρα ελέγχου εισόδου στην Ευρώπη. Όπως είπε, οι έλεγχοι στα αεροδρόμια απαιτούν σημαντικούς πόρους, αλλά έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Οι ειδικοί απορρίπτουν και το σενάριο ακύρωσης πτήσεων από τις πληγείσες χώρες. Ο Van Gucht υποστήριξε πως τέτοια μέτρα έχουν μικρό επιδημιολογικό όφελος, διαταράσσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερημένη αναφορά νέων εξάρσεων.

Αυτό δεν σημαίνει αδράνεια. Αντίθετα, σημαίνει στοχευμένη προετοιμασία. Ο Van Gucht τόνισε ότι είναι κρίσιμο να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για ασθενείς ταξιδιώτες εν πτήσει, αλλά και για την ιχνηλάτηση των συνεπιβατών, εφόσον εντοπιστεί περιστατικό.

Η Gossner από το ECDC υπογράμμισε επίσης ότι όσοι επιστρέφουν από πληγείσες περιοχές και εμφανίσουν πυρετό, πονοκέφαλο ή γενικευμένη αδιαθεσία μέσα σε 21 ημέρες πρέπει να ζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια και να ενημερώνουν τους επαγγελματίες υγείας για το πρόσφατο ταξίδι τους.

«Αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι πιο σημαντικό από τον εκτεταμένο έλεγχο θερμοκρασίας όλων των ταξιδιωτών που φτάνουν», δήλωσε ο Van Gucht για να συμπληρώσει:«Η προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση της επαγρύπνησης μέσα στα δικά μας συστήματα υγείας και η στήριξη της αντιμετώπισης στο πεδίο».

Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν χρειάζεται να αντιδράσει με πανικό. Χρειάζεται ετοιμότητα, σαφή πρωτόκολλα, ενημέρωση των ταξιδιωτών, ιχνηλάτηση και υποστήριξη των χωρών όπου η επιδημία εξελίσσεται. Γιατί η πραγματική άμυνα απέναντι στον Έμπολα δεν ξεκινά με το κλείσιμο των συνόρων, αλλά με την έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου.

