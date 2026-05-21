Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣάλος με αναισθησιολόγο που ζητά «φακελάκι» – Το βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με αναισθησιολόγο που ζητά «φακελάκι» – Το βίντεο ντοκουμέντο

 21.05.2026 - 15:54
Σάλος με αναισθησιολόγο που ζητά «φακελάκι» – Το βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο που τράβηξε συνοδός ασθενούς αποκάλυψε ότι αναισθησιολόγος ζήτησε φακελάκι στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί ΕΔΕ έτσι ώστε να εξεταστεί τι ακριβώς έγινε στο ογκολογικό νοσοκομείο

Ο αναισθησιολόγος ζήτησε έως 150 ευρώ από ασθενή προκειμένου να τον διευκολύνει.

Ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί και ΕΔΕ.

Σε αυτή θα καταθέσουν ο γιος της ασθενή που έχει τραβήξει το βίντεο, η ίδια η ασθενής και ο γιατρός.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο και το ρεπορτάζ του MEGA Ελλάδος:

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για την υπόθεση με το φακελάκι

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο Χ για την υπόθεση με το φακελάκι: «Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή.


Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις
Αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη
Φεστιβάλ Φράουλας: Η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου επιστρέφει στη Δερύνεια - Ποιοι οι καλλιτέχνες θα τραγουδίσουν - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
Γωγώ Μαστροκώστα: Τα συγκλονιστικά λόγα της κουμπάρας της - Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα
Το «Ρούμπινι του Κάμπου» επιστρέφει: Έρχεται το απόλυτο διήμερο παράδοσης και γεύσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαμός με Φειδία και Στυλιάνα: Δείχνουν πώς ψηφίζουμε και εκείνη ρίχνει άκυρο – «Έχουμε αυτό εδώ το πράμα…» - Το viral βίντεο  

 21.05.2026 - 15:45
Επόμενο άρθρο

Σοκαριστικό και απαράδεκτο: Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου στο ΓΝ Πάφου - Πού μεταφέρονται οι σοροί

 21.05.2026 - 16:01
ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  •  21.05.2026 - 11:16
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το δώρο που του χάρισαν στην Ινδία, προκαλώντας συγκίνηση – Δείτε φωτογραφία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το δώρο που του χάρισαν στην Ινδία, προκαλώντας συγκίνηση – Δείτε φωτογραφία

  •  21.05.2026 - 16:39
Σοκαριστικό και απαράδεκτο: Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου στο ΓΝ Πάφου - Πού μεταφέρονται οι σοροί

Σοκαριστικό και απαράδεκτο: Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου στο ΓΝ Πάφου - Πού μεταφέρονται οι σοροί

  •  21.05.2026 - 16:01
Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

  •  21.05.2026 - 14:46
Μητρόπολη Πάφου: Άρχισε η κούρσα διαδοχής με την υποβολή υποψηφιοτήτων - Τα ονόματα που συζητιούνται

Μητρόπολη Πάφου: Άρχισε η κούρσα διαδοχής με την υποβολή υποψηφιοτήτων - Τα ονόματα που συζητιούνται

  •  21.05.2026 - 16:29
Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

  •  21.05.2026 - 12:09
Σάλος με αναισθησιολόγο που ζητά «φακελάκι» – Το βίντεο ντοκουμέντο

Σάλος με αναισθησιολόγο που ζητά «φακελάκι» – Το βίντεο ντοκουμέντο

  •  21.05.2026 - 15:54
Χαμός με Φειδία και Στυλιάνα: Δείχνουν πώς ψηφίζουμε και εκείνη ρίχνει άκυρο – «Έχουμε αυτό εδώ το πράμα…» - Το viral βίντεο  

Χαμός με Φειδία και Στυλιάνα: Δείχνουν πώς ψηφίζουμε και εκείνη ρίχνει άκυρο – «Έχουμε αυτό εδώ το πράμα…» - Το viral βίντεο  

  •  21.05.2026 - 15:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα