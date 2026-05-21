ΑρχικήΚοινωνίαΣοκαριστικό και απαράδεκτο: Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου στο ΓΝ Πάφου - Πού μεταφέρονται οι σοροί
Σοκαριστικό και απαράδεκτο: Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου στο ΓΝ Πάφου - Πού μεταφέρονται οι σοροί

 21.05.2026 - 16:01
Εκτός λειτουργίας εδώ και ημέρες παραμένουν τα ψυγεία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση των σορών, ενώ προκαλεί ταλαιπωρία στις οικογένειες και δυσκολίες στα γραφεία κηδειών ως προς την έγκαιρη διεκπεραίωση των ταφών, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εγείρουν ζητήματα δημόσιας υγείας, εξαιτίας της δυσοσμίας και των εικόνων εγκατάλειψης που, όπως σημείωσε, καταγράφονται στον χώρο.

Ο κ. Ονησιφόρου επεσήμανε επίσης ότι η επαρχία Πάφου εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σοροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για τη διενέργεια νεκροτομών και στη συνέχεια να επιστρέφονται στην Πάφο.

Χαρακτήρισε τη διαδικασία αυτή απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προκαλεί επιπρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση στις οικογένειες, καθυστερήσεις στις διαδικασίες και αυξημένο οικονομικό κόστος τόσο για τους συγγενείς όσο και για το κράτος, λόγω των συνεχών μεταφορών και των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρχε νεκροτόμος στην επαρχία Πάφου και, όπως ανέφερε, το σύστημα λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερο σεβασμό προς τους πολίτες.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες καταγγελίες, σημείωσε ότι αυτές κάνουν λόγο για υπολειτουργία του νεκροτομείου, προβλήματα συντήρησης και ακατάλληλες συνθήκες στους χώρους φύλαξης σορών.

Ο Δημαρχεύων Πάφου ζήτησε άμεσα την επιδιόρθωση και πλήρη επαναλειτουργία των ψυγείων του νεκροτομείου, τον διορισμό μόνιμου νεκροτόμου στην Πάφο, την άμεση στελέχωση και ορθή υγειονομική διαχείριση του χώρου, καθώς και τον τερματισμό της μεταφοράς σορών από πόλη σε πόλη.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Πάφος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας, επισημαίνοντας πως ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν σταματά μετά τον θάνατο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

