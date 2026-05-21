Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

Όπως σημειώνουν, «επισημαίνουμε ότι η ασφάλεια των κτηνιάτρων και παρακτηνιατρικού προσωπικού που επιτελούν το έργο τους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Τονίζουν ότι έχουν ήδη καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στον Τύπο όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο.

«Δηλώνουμε ξεκάθαρα και απερίφραστα ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα από τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα προχωρήσουμε σε αποχή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.