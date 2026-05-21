Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

 21.05.2026 - 13:38
Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

Ανακοίνωση σχετικά με τα σημερινά περιστατικά επιθέσεων εναντίον Λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Πάχνα, εξέδωσε ο κλάδος υπαλλήλων την Υπηρεσίας.

Όπως σημειώνουν, «επισημαίνουμε ότι η ασφάλεια των κτηνιάτρων και παρακτηνιατρικού προσωπικού που επιτελούν το έργο τους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος

Τονίζουν ότι έχουν ήδη καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στον Τύπο όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο.

«Δηλώνουμε ξεκάθαρα και απερίφραστα ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα από τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα προχωρήσουμε σε αποχή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις
Αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη
Φεστιβάλ Φράουλας: Η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου επιστρέφει στη Δερύνεια - Ποιοι οι καλλιτέχνες θα τραγουδίσουν - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
Γωγώ Μαστροκώστα: Τα συγκλονιστικά λόγα της κουμπάρας της - Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα
Το «Ρούμπινι του Κάμπου» επιστρέφει: Έρχεται το απόλυτο διήμερο παράδοσης και γεύσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

 21.05.2026 - 13:35
Επόμενο άρθρο

Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

 21.05.2026 - 13:49
ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  •  21.05.2026 - 11:16
Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

  •  21.05.2026 - 13:49
Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

  •  21.05.2026 - 13:38
Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

  •  21.05.2026 - 14:46
Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

  •  21.05.2026 - 12:09
Έρχεται νέο κατάστημα από αγαπημένο brand στο mall της Λάρνακας – Άνοιξαν θέσεις εργασίας

Έρχεται νέο κατάστημα από αγαπημένο brand στο mall της Λάρνακας – Άνοιξαν θέσεις εργασίας

  •  21.05.2026 - 12:13
Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

  •  21.05.2026 - 12:00
Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

  •  21.05.2026 - 13:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα