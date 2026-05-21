Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος
Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Λεμεσός μετά από τα επεισόδια που σημειώθηκε ανάμεσα σε κτηνοτρόφους και λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το οποίο οδήγησε σε επίσημη καταγγελία στις διωκτικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν καταγγελία που αφορά επίθεση εναντίον των λειτουργών και βίαιη απόσπαση των δειγμάτων που είχαν μόλις συλλέξει.

​Σε δηλώσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ο εκπρόσωπος της δύναμης επιβεβαίωσε ότι το επεισόδιο τελεί υπό πλήρη διερεύνηση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως οι κτηνίατροι δεν συνοδεύονταν από αστυνομικούς, καθώς δεν είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο εκ των προτέρων. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα έκρυθμη, καθώς οι κτηνοτρόφοι της περιοχής εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στους λειτουργούς την είσοδο στις μονάδες τους.

​Στο πλαίσιο αυτό, η Αστυνομία ανέλαβε άμεση πρωτοβουλία για να πέσουν οι τόνοι, πραγματοποιώντας μια εποικοδομητική συνάντηση με αντιπροσωπία των κτηνοτρόφων και τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης καταγράφηκαν οι θέσεις και τα αιτήματα των επηρεαζόμενων, τα οποία μεταφέρονται αρμοδίως με την ελπίδα να υπάρξει επίσημη απάντηση εντός της ημέρας.

​Η ηγεσία της Αστυνομίας διαμηνύει ότι προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση του νόμου και της τάξης, καθώς και η επίλυση της κρίσης μέσω του διαλόγου. Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται πως εάν οι προσπάθειες συνεννόησης πέσουν στο κενό και αποφασιστεί η συνέχιση των ελέγχων, οι αρχές είναι έτοιμες να προχωρήσουν κανονικά με βάση τη νομοθεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για την έκδοση σχετικών δικαστικών ενταλμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των κτηνιατρικών διαδικασιών.

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

