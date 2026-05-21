Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΨάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας προσλαμβάνει - Άνοιξε 8 νέες θέσεις - Όλες οι λεπτομέρειες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας προσλαμβάνει - Άνοιξε 8 νέες θέσεις - Όλες οι λεπτομέρειες

 21.05.2026 - 13:28
Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας προσλαμβάνει - Άνοιξε 8 νέες θέσεις - Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ θέσεων «Εργατών Αποκομιδής Σκυβάλων».

Οι θέσεις προσφέρονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης και αφορούν τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Δ6 – Δ7 του ωρομίσθιου προσωπικού, με επιπλέον τιμαριθμικό επίδομα.

ℹ️ Πληροφορίες σχετικά με:
✔️ τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης
✔️ τα απαιτούμενα προσόντα
✔️ τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
διατίθενται:
• στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy
• στο χώρο υποδοχής του Δημαρχείου Λευκωσίας
(Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία | Τηλ. 22797000)

📌 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σαφή αναγραφή της θέσης και να κατατεθούν:
• στο Κιβώτιο Προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου ή
• να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

🗓️ Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2026

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις
Αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη
Φεστιβάλ Φράουλας: Η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου επιστρέφει στη Δερύνεια - Ποιοι οι καλλιτέχνες θα τραγουδίσουν - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
Γωγώ Μαστροκώστα: Τα συγκλονιστικά λόγα της κουμπάρας της - Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα
Το «Ρούμπινι του Κάμπου» επιστρέφει: Έρχεται το απόλυτο διήμερο παράδοσης και γεύσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος

 21.05.2026 - 12:55
Επόμενο άρθρο

Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

 21.05.2026 - 13:35
ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  •  21.05.2026 - 11:16
Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

  •  21.05.2026 - 13:49
Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

  •  21.05.2026 - 13:38
Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

  •  21.05.2026 - 14:46
Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

  •  21.05.2026 - 12:09
Έρχεται νέο κατάστημα από αγαπημένο brand στο mall της Λάρνακας – Άνοιξαν θέσεις εργασίας

Έρχεται νέο κατάστημα από αγαπημένο brand στο mall της Λάρνακας – Άνοιξαν θέσεις εργασίας

  •  21.05.2026 - 12:13
Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

  •  21.05.2026 - 12:00
Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

  •  21.05.2026 - 13:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα