Ψάχνεις δουλειά; Ο Δήμος Λευκωσίας προσλαμβάνει - Άνοιξε 8 νέες θέσεις - Όλες οι λεπτομέρειες

Οι θέσεις προσφέρονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης και αφορούν τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Δ6 – Δ7 του ωρομίσθιου προσωπικού, με επιπλέον τιμαριθμικό επίδομα.

ℹ️ Πληροφορίες σχετικά με:

✔️ τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης

✔️ τα απαιτούμενα προσόντα

✔️ τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

διατίθενται:

• στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

• στο χώρο υποδοχής του Δημαρχείου Λευκωσίας

(Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία | Τηλ. 22797000)

📌 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σαφή αναγραφή της θέσης και να κατατεθούν:

• στο Κιβώτιο Προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου ή

• να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

🗓️ Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2026