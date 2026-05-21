Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑνησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

 21.05.2026 - 12:00
Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

Άλλα κάτω άλλα πάνω, αλλά παραμένει μεγάλο το βάρος στην τσέπη του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα τις δέκα τελευταίες μέρες υπήρξε μείωση 9 σεντς το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και αύξηση δύο σεντς στη βενζίνη 95 και 98 οκτανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν προβλέψεις ότι θα έχουμε αυξήσεις στα πρατήρια σε όλα τα καύσιμα τις επόμενες μέρες.

Στο παρόν στάδιο οι πρατηριούχοι δεν έχουν λάβει ενημέρωση για νέες αλλαγές από τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια ανά το παγκύπριο

Αμόλυβδη 95
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,578
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,484
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,649

Αμόλυβδη 98
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,646
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,556
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,849

Πετρέλαιο Κίνησης
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,808
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,699
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,914

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις
Αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη
Φεστιβάλ Φράουλας: Η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου επιστρέφει στη Δερύνεια - Ποιοι οι καλλιτέχνες θα τραγουδίσουν - Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα
Γωγώ Μαστροκώστα: Τα συγκλονιστικά λόγα της κουμπάρας της - Όλοι ελπίζουν σε ένα θαύμα
Το «Ρούμπινι του Κάμπου» επιστρέφει: Έρχεται το απόλυτο διήμερο παράδοσης και γεύσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Antigoni: Επισκέφθηκε τα παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο και χόρεψαν το Jalla - ΒΙΝΤΕΟ

 21.05.2026 - 11:59
Επόμενο άρθρο

Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

 21.05.2026 - 12:09
ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  •  21.05.2026 - 11:16
Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

  •  21.05.2026 - 06:36
Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος

Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος

  •  21.05.2026 - 12:55
Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

  •  21.05.2026 - 12:09
Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

  •  21.05.2026 - 09:07
Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

  •  21.05.2026 - 12:00
Το Εφετείο επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση κατά ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου - Λειτουργούσε παράνομα από το 2017

Το Εφετείο επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση κατά ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου - Λειτουργούσε παράνομα από το 2017

  •  21.05.2026 - 10:51
O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε τον μονάρχη

O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε τον μονάρχη

  •  21.05.2026 - 11:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα