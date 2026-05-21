Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

Συγκεκριμένα τις δέκα τελευταίες μέρες υπήρξε μείωση 9 σεντς το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και αύξηση δύο σεντς στη βενζίνη 95 και 98 οκτανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν προβλέψεις ότι θα έχουμε αυξήσεις στα πρατήρια σε όλα τα καύσιμα τις επόμενες μέρες.

Στο παρόν στάδιο οι πρατηριούχοι δεν έχουν λάβει ενημέρωση για νέες αλλαγές από τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια ανά το παγκύπριο

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,578

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,484

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,649

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,646

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,556

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,849

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,808

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,699

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,914