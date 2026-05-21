Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική
ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 21.05.2026 - 12:09
Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 φέρνουν μαζί τους ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, με αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας, της ψυχαγωγίας αλλά και των social media να διεκδικούν θέση στη νέα Βουλή.

Η τάση των τελευταίων χρόνων, όπου πρόσωπα με έντονη δημόσια παρουσία και επιρροή στο κοινό επιχειρούν να μεταφέρουν τη δυναμική τους στην πολιτική, φαίνεται πως ενισχύεται σημαντικά και στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά ο Φειδίας Παναγιώτου και το κίνημα «Άμεση Δημοκρατία», μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στις Ευρωεκλογές και τη δυναμική που δημιούργησε κυρίως μέσω YouTube, TikTok και social media.

Μαζί του, στο ίδιο πολιτικό σχήμα, συμμετέχουν πρόσωπα όπως ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σούγλης και ο 23χρονος content creator Δημήτρης Μπάρος, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά των online creators που επιχειρούν είσοδο στην πολιτική σκηνή.

 

Στον ΔΗΣΥ ξεχωρίζουν η υποψηφιότητα του ηθοποιού Χριστόφορου Χριστοφόρου, γνωστού στο κοινό ως «Γιαννής» από τη σειρά «Βουράτε Γειτόνοι», του πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Μιχάλη Κουνούνη, αλλά και του δημοσιογράφου και αρχισυντάκτη ειδήσεων του Alpha Κύπρου, Γιώργου Χρυσάνθου.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, στην εκλογική μάχη μπαίνουν ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, οι γνωστές ηθοποιοί Δανάη Χρίστου και Μέλανη Στέλιου, καθώς και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πανίκκος Ξιούρουππας.

Το ΔΗΚΟ κατεβάζει στη Λευκωσία την καταξιωμένη ηθοποιό Έλενα Παπαδοπούλου.

Eνώ με το ΕΛΑΜ υποψήφια είναι η παρουσιάστρια και παραγωγός Ρούλα Γεωργιάδου.

Στη ΔΗΠΑ συμμετέχουν ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Τάκης Μιραλλάης και ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Στυλιανού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και στον χώρο των podcasts και των media.

Με το ΑΛΜΑ στη Λεμεσό κατεβαίνει ως υποψήφια βουλεύτρια και η Κύπρια ηθοποιός Σκεύη Παπαμιλτιάδους.

Με το Volt συμμετέχει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης.

Με το Πράσινο Κόμμα υποψήφιος είναι ο παλαίμαχος άσος του κυπριακού ποδοσφαίρου Κώστας Μαλέκκος.

Αίσθηση προκαλεί και η κοινή κάθοδος του επιχειρηματία Χριστόφορου Τορναρίτη και της γνωστής σχεδιάστριας μόδας Ραμόνας Φιλίπ με το «Σήκου Πάνω». Στο ίδιο πολιτικό σχήμα συμμετέχει και η Έλεν Χρίστου, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από την κοινωνική της δράση και την έντονη παρουσία της στα social media.

Η έντονη παρουσία αναγνωρίσιμων προσώπων στις φετινές εκλογές επιβεβαιώνει πως η πολιτική επικοινωνία αλλάζει, με τα κόμματα να επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε πρόσωπα που διαθέτουν ισχυρή εικόνα στα social media και άμεση σύνδεση με το κοινό.

