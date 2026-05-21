«Να δω τι θα πει η γυναίκα μου!»: Η viral απάντηση του Ερντογάν για το πού θα περάσει τη γιορτή Eid al-Adha
 21.05.2026 - 11:53
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα σύντομο βίντεο με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την απάντηση που δίνει σε δημοσιογράφο την Τετάρτη σχετικά με το πού θα περάσει το Eid al-Adha.

Συγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος πλησιάζει τον Τούρκο πρόεδρο και τον ρωτά: «Θα περάσετε τις γιορτές στην Κωνσταντινούπολη;».

Και ο Ερντογάν, από την πλευρά του, απαντά αυθόρμητα: «Δεν ξέρω ακόμα… Περιμένω τη γνώμη της συζύγου μου για να δω τι θα πει!».

Η απάντηση αυτή προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Για όσους φοβούνται τις γυναίκες τους… δεν είστε μόνοι!». «Το κόμμα που δίνει αξία στη γυναίκα είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα» έγραψε ένα άλλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εμινέ Ερντογάν, γεννημένη το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, κατέχει τον τίτλο της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας από το 2014. Παντρεύτηκε τον Ερντογάν το 1978 και μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Αχμέτ Μπιλάλ, τον Μπουράκ, τη Σουμεγιέ και την Έσρα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Χωρίς ρεύμα η μισή Λευκωσία λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επανέλθει – Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται

Antigoni: Επισκέφθηκε τα παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο και χόρεψαν το Jalla - ΒΙΝΤΕΟ

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  •  21.05.2026 - 11:16
Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

  •  21.05.2026 - 06:36
Ένταση στη Λεμεσό: Καταγγελία για «ντου» σε κτηνιάτρους και αρπαγή δειγμάτων – Στο τραπέζι εντάλματα και διάλογος

  •  21.05.2026 - 12:55
Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

  •  21.05.2026 - 12:09
Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

  •  21.05.2026 - 09:07
Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

  •  21.05.2026 - 12:00
Το Εφετείο επικύρωσε πρωτόδικη απόφαση κατά ιδιοκτήτη ζωολογικού κήπου - Λειτουργούσε παράνομα από το 2017

  •  21.05.2026 - 10:51
O Bασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός – Ιστορική ραδιοφωνική γκάφα στη Βρετανία πέθανε τον μονάρχη

  •  21.05.2026 - 11:18

