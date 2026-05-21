«Να δω τι θα πει η γυναίκα μου!»: Η viral απάντηση του Ερντογάν για το πού θα περάσει τη γιορτή Eid al-Adha

Συγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος πλησιάζει τον Τούρκο πρόεδρο και τον ρωτά: «Θα περάσετε τις γιορτές στην Κωνσταντινούπολη;».

Και ο Ερντογάν, από την πλευρά του, απαντά αυθόρμητα: «Δεν ξέρω ακόμα… Περιμένω τη γνώμη της συζύγου μου για να δω τι θα πει!».

Dünya lideri de olsan hanımının kararına uyacaksın 😀



“Bayramda İstanbul'da mısınız?” sorusuna

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



“Daha belli değil, eşim bakalım ne der?” cevabını verdi. pic.twitter.com/z0CfmzsCp6 — NE KADAR OLDU? (@NekadarolduTR) May 20, 2026

Η απάντηση αυτή προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Για όσους φοβούνται τις γυναίκες τους… δεν είστε μόνοι!». «Το κόμμα που δίνει αξία στη γυναίκα είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα» έγραψε ένα άλλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εμινέ Ερντογάν, γεννημένη το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, κατέχει τον τίτλο της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας από το 2014. Παντρεύτηκε τον Ερντογάν το 1978 και μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Αχμέτ Μπιλάλ, τον Μπουράκ, τη Σουμεγιέ και την Έσρα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr