BINTEO: Μια συσκευή αποτρίχωσης προκάλεσε συναγερμό σε αεροδρόμιο που έκλεισε για 4 ώρες
BINTEO: Μια συσκευή αποτρίχωσης προκάλεσε συναγερμό σε αεροδρόμιο που έκλεισε για 4 ώρες

 21.05.2026 - 11:25
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο διεθνές αεροδρόμιο Άβαλον, κοντά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ύποπτο δέμα που εντοπίστηκε σε έλεγχο ασφαλείας οδήγησε σε συναγερμό για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό, μερικό κλείσιμο του αεροδρομίου και καθυστερήσεις πτήσεων.

Η αστυνομία κλήθηκε στο αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μελβούρνης, λίγο πριν από τις 06:00 τοπική ώρα, όταν προσωπικό ασφαλείας εντόπισε αποσκευή που θεωρήθηκε ύποπτη κατά τη διαδικασία ελέγχου. Άμεσα κινητοποιήθηκε πυροτεχνουργός και αποκλείστηκε μέρος του αεροδρομίου, ενώ ορισμένες πτήσεις εσωτερικού καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Οι διεθνείς πτήσεις δεν επηρεάστηκαν.

Έπειτα από έλεγχο της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο ήταν τελικά ένα πακέτο που περιείχε μία συσκευή αποτρίχωσης με λέιζερ και ένα δοχείο σκόνης κακάο. Ο ιδιοκτήτης της αποσκευής προσήχθη αρχικά από τις Αρχές, ωστόσο αφέθηκε αργότερα ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτώριας, πρόκειται για άνδρα από τη Μελβούρνη.

Ο ιδιοκτήτης της αποσκευής:

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας, Νικ Ούεμπεργκανγκ, δήλωσε ότι η επιχείρηση διήρκεσε περισσότερο εξαιτίας της στάσης του επιβάτη απέναντι στις Αρχές. «Το άτομο που είχε την τσάντα δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμο στην αρχή και αυτό έκανε τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε λήξει ταχύτερα.

Το αεροδρόμιο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία περίπου τέσσερις ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου τόνισε ότι το περιστατικό απέδειξε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ασφαλείας, σημειώνοντας πως ελήφθησαν άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία επιβατών και εργαζομένων.

Επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο περιέγραψαν σκηνές σύγχυσης και αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού. Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχε σαφής ενημέρωση για το τι συνέβαινε, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρέμειναν για ώρες στους χώρους στάθμευσης.

Ένας επιβάτης δήλωσε στο ABC Radio Melbourne ότι «ήταν προφανές πως συνέβαινε κάτι σοβαρό», καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα έκτακτης ανάγκης κατέφθαναν συνεχώς στο αεροδρόμιο.

Η αεροπορική εταιρεία Jetstar, θυγατρική της Qantas, η οποία πραγματοποιεί τις περισσότερες πτήσεις από το αεροδρόμιο Άβαλον, ανακοίνωσε πως ακυρώθηκαν δύο εσωτερικές πτήσεις προς και από το Σίδνεϊ, ενώ αρκετές ακόμη παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας

Χωρίς ρεύμα η μισή Λευκωσία λόγω βλάβης – Πότε αναμένεται να επανέλθει – Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

