Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

 21.05.2026 - 13:35
Συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας το μεσημέρι της Τρίτης σε δρόμο της Αργεντινής, όπου μία γυναίκα οδηγός, παρασύρεται από το ίδιο το αυτοκίνητό της και βρίσκεται κάτω από τις ρόδες.

Η γυναίκα γύρω στα 30, είχε μόλις ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου της για να ελέγξει την μπαταρία, όταν το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται, παρασύροντάς της και περνώντας από πάνω της.

Άμεσα έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος αστυνομία και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης Κομοδόρο Ριβαδάβια, βρίσκοντας τη γυναίκα αιμόφυρτη στον δρόμο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε κατάγματα ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Ένας μάρτυρας είπε στην αστυνομία ότι η γυναίκα προσπαθούσε να συνδέσει τα καλώδια της μπαταρίας εκείνη τη στιγμή και ότι το αυτοκίνητο κύλησε προς τα εμπρός τη στιγμή που τα καλώδια ήρθαν σε επαφή. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το όχημα για έρευνα.

Θα εξετάσουν τα φρένα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης για να διαπιστώσουν αν το ατύχημα οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε απλό ανθρώπινο λάθος, αν δηλαδή είχε τραβήξει το χειρόφρενο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

