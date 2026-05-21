Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

Στις προοπτικές που διανοίγονται σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας, στη Μουμπάι, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κτύπησε το καμπανάκι λήξης της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίας.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Χρηματιστηρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας και τη δική του κρατική επίσκεψη στην Ινδία τώρα, ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αφορά την ενίσχυση και των επιχειρηματικών, επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων, πέραν της εξαίρετης πολιτικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σημείωσε, επίσης, τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών αλλά και των Χρηματιστηρίων τους.

Μετά την επίσκεψη στο Χρηματιστήριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του, αναχώρησαν για το Νέο Δελχί, όπου αύριο θα έχει συναντήσεις με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας.