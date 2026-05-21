ΑρχικήΔιεθνήΗ βασίλισσα Ελισάβετ «στήριξε θερμά» τον Άντριου για τον ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου, αποκαλύπτουν νέα έγγραφα
Η βασίλισσα Ελισάβετ «στήριξε θερμά» τον Άντριου για τον ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου, αποκαλύπτουν νέα έγγραφα

«Πολύ θερμή» στην ιδέα να αναλάβει ο Πρίγκιπας Άντριου τον ρόλο του ειδικού αντιπροσώπου για το διεθνές εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου. εμφανιζόταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β', σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Άντριου, λίγους μήνες μετά από τις κατηγορίες βουλευτών ότι ο αδελφός του βασιλιά είχε θέσει τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν πάνω από τα συμφέροντα της χώρας.

Σύμφωνα με επιστολή του επικεφαλής του βρετανικού φορέα εμπορίου, Σερ Ντέιβιντ Ράιτ«η βασίλισσα ήταν πολύ θερμή να αναλάβει ο Δούκας του Γιορκ ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων». Το σημείωμα, γραμμένο στις 25 Φεβρουαρίου 2000 προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ, αναφέρει ότι η απόφαση προέκυψε ύστερα από «εκτενή συνομιλία με τον Ιδιωτικό Γραμματέα της Βασίλισσας στις 23 Φεβρουαρίου».

Ένα άλλο έγγραφο, κυβερνητικό σημείωμα που εστάλη στο προσωπικό εμπορικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, αναφέρει ότι «η υψηλή δημόσια προβολή» του Άντριου θα απαιτούσε «προσεκτική και σε κάποιες περιπτώσεις αυστηρή διαχείριση των μέσων ενημέρωσης».

Η αδυναμία στον Άντριου

Η εμπλοκή της εκλιπούσας βασίλισσας επιβεβαιώνει προηγούμενες εκτιμήσεις ότι η μονάρχης είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο της, κάτι που ενδέχεται να επηρέασε την έλλειψη αποφασιστικότητας στη διαχείριση των κατηγοριών για τη σχέση του Άντριου με τον Επστάιν.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Κρις Μπράιαντ, σε γραπτή δήλωση προς τους βουλευτές, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικασία ελέγχου ή αξιολόγησης πριν από τον διορισμό του Άντριου». «Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι αυτό εξετάστηκε, κάτι κατανοητό, καθώς ο νέος αυτός διορισμός ήταν συνέχεια της εμπλοκής της βασιλικής οικογένειας στην προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων, μετά την απόφαση του Δούκα του Κεντ να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση συνεργάζεται με την Αστυνομία Thames Valley στη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων δημοσίου συμφέροντος από τον Αντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ.

Ο Αντριου υπηρέτησε ως ειδικός αντιπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο από το 2001 έως το 2011, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω ανησυχιών για τους δεσμούς του με αμφιλεγόμενα πρόσωπα στη Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν.

Οι προτιμήσεις του Αντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Αντριου φερόταν, στο μεταξύ, να προτιμά επισκέψεις σε «πιο εκλεπτυσμένες χώρες», σύμφωνα με επιστολή της Βρετανίδας διπλωμάτη Κάθριν Κόλβιν, που φέρει ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2000. Η επιστολή περιλαμβάνει επίσης σημειώσεις από συνάντηση με τον τότε προσωπικό γραμματέα του Αντριου, Νιλ Μπλερ.

Η Κόλβιν ανέφερε ότι ο Αντριου ήταν «ιδιαίτερα καλός σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, εμπόριο, προγράμματα για νέους (συμπεριλαμβανομένων δημοτικών σχολείων και προγραμμάτων εξωτερικής εκπαίδευσης), πολιτιστικά γεγονότα, με προτίμηση στο μπαλέτο αντί για θέατρο, την Κοινοπολιτεία και ζητήματα στρατιωτικής και εξωτερικής πολιτικής».

Ο Μπλερ, σύμφωνα με την επιστολή, τόνισε ότι ο Δούκας του Γιορκ δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε δραστηριότητες γκολφ στο εξωτερικό, καθώς επρόκειτο για ιδιωτική δραστηριότητα και η συμμετοχή του δεν θα ήταν δημόσια.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  21.05.2026 - 11:16
Μεγάλες προοπτικές από την οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας - Αναχώρησε για το Νέο Δελχί ο Πρόεδρος

Εντονη αντίδραση από Υπαλλήλους Κτηνιατρικών για τις επιθέσεις - «Θα κάνουμε αποχή εάν δεν ληφθούν μέτρα»

Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

Έρχεται νέο κατάστημα από αγαπημένο brand στο mall της Λάρνακας – Άνοιξαν θέσεις εργασίας

Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων – Κάτω το πετρέλαιο, πάνω η βενζίνη – Προβλέψεις για νέες αυξήσεις

Video: Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

