Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

Ο Χριστοδούλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί στις 21 Δεκεμβρίου του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για κατοχή με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαΐνης, παρουσιάστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, μετά την ακύρωση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης από το Εφετείο και την απόφαση για επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η υπεράσπιση ζήτησε την αποφυλάκιση του Γιώργου Χριστοδούλου μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης, ενώ η κατηγορούσα Αρχή αιτήθηκε τη συνέχιση της κράτησής του, επικαλούμενη κίνδυνο φυγοδικίας και διάπραξης νέων αδικημάτων.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουτζιούρης, υποστήριξε ότι το μαρτυρικό υλικό δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της κράτησης, σημειώνοντας ότι άλλοι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη αποφυλακιστεί, ενώ ο Χριστοδούλου παραμένει υπό κράτηση εδώ και έξι χρόνια.

Η υπεράσπιση ανέφερε ακόμη ότι η παρατεταμένη κράτηση επηρεάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ότι η παρουσία του κατηγορούμενου μπορεί να διασφαλιστεί με αυστηρούς όρους.

Ο κ. Πουτζιούρης ήγειρε ζητήματα ως προς τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις για το σημείο εντοπισμού της ποσότητας ναρκωτικών, ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόσφατη μαρτυρία που να συνδέει τον κατηγορούμενο με νέα αδικήματα.

Παράλληλα, η υπεράσπιση ανέφερε ότι αναμένει μαρτυρικό υλικό που δυνατόν να επηρεάζει την πορεία της υπόθεσης, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν προστατευόμενο μάρτυρα και ενδεχόμενα ανταλλάγματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την παράδοση εγγράφων που σχετίζονται με αίτηση προεδρικής χάρης του συγκεκριμένου μάρτυρα, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο προκύπτουν ζητήματα κατάχρησης διαδικασίας ή παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Από πλευρά του ο εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, Βασίλης Μπίσσας, ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία θα τοποθετηθεί επίσημα επί του αιτήματος της υπεράσπισης, αναλόγως του κατά πόσο τα έγγραφα που ζητούνται θεωρούνται μαρτυρικό υλικό.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για συνέχιση στις 2 Ιουνίου του 2026, στις 11:00, στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεκδίκασης.

Σε σχέση με το αίτημα για συνέχιση της κράτησης, η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, τα οποία επισύρουν μέχρι και ποινή διά βίου φυλάκισης.

Κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, έγινε αναφορά σε επιχείρηση της ΥΚΑΝ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 2019, στη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης σε όχημα που τελούσε υπό παρακολούθηση, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 15 συσκευασίες ναρκωτικών.

Η κατηγορούσα Αρχή αναφέρθηκε επίσης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, μηνύματα και μαρτυρία που -όπως υποστηρίχθηκε- συνδέουν τον κατηγορούμενο με την παραλαβή της ποσότητας, καθώς και σε πληροφορίες περί ταξιδιού του στην Ολλανδία για διευθετήσεις, που σχετίζονταν με την εισαγωγή των ναρκωτικών.

Το Κακουργιοδικείο επιφύλαξε την απόφασή του επί του αιτήματος κράτησης για τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 09:00, με τον κατηγορούμενο να παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ