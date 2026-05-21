Άλμα: Σφοδρή επίθεση κατά Νικόλα Παπαδόπουλου - «Ασύστολη ψευδολογία και πολιτικός καιροσκοπισμός»
Άλμα: Σφοδρή επίθεση κατά Νικόλα Παπαδόπουλου - «Ασύστολη ψευδολογία και πολιτικός καιροσκοπισμός»

 21.05.2026 - 19:57
Άλμα: Σφοδρή επίθεση κατά Νικόλα Παπαδόπουλου - «Ασύστολη ψευδολογία και πολιτικός καιροσκοπισμός»

Το Κίνημα «Άλμα» απάντησε με έντονο ύφος στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του Νικόλα Παπαδόπουλου στην κρατική τηλεόραση, κάνοντας λόγο για «ασύστολη ψευδολογία» και στοχευμένες επιθέσεις κατά του επικεφαλής του κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε ανακοίνωσή του, το Άλμα κατηγορεί τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ για πολιτικό καιροσκοπισμό και πανικό ενόψει των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι το νέο πολιτικό κίνημα απειλεί τη μέχρι σήμερα «ρυθμιστική θέση» του κόμματός του.

Αυτούσια η ανακοίνωση 

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνέχισε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, χωρίς αντίλογο, την ασύστολη ψευδολογία κατά του επικεφαλής του Κινήματος Άλμα Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Επάξια ανταγωνίζεται, πλέον, με τον Νίκο Αναστασιάδη στην αήθη κριτική.

Δεν μας εκπλήσσει. Ο χρόνιος καιροσκοπισμός δεν του επιτρέπει να δει τις αντιφάσεις του. Το πάθος του κατά του Άλματος, που απειλεί τη μέχρι τώρα ρυθμιστική θέση του κόμματός του, θολώνει την κρίση του. Όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, τόσο μεγαλώνει ο πανικός όσων έμαθαν να πολιτεύονται μέσα από συναλλαγές.    

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μπορεί να συνεχίσει στο δρόμο του. Τον αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.

Οι πολίτες:

·        Θυμούνται τι έλεγε ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ακόμη και μετά την απόλυση του, όταν αναθεμάτιζε την απόφαση απόλυσης.

·        Θυμούνται ποιος έχει ταυτιστεί με τις τράπεζες και τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

·        Θυμούνται ποιου η αδελφή μετέχει σε εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που ξεσπιτώνει κόσμο.

·        Θυμούνται ποιο δικηγορικό γραφείο έλαβε τη μερίδα του λέοντος από το Συνεργατισμό πριν τον παραδώσουν ως λεία σε ιδιωτική τράπεζα, μεταφέροντας χωρίς καμία διαδικασία μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €7δις στην Altamira.

·        Θυμούνται ποιοι μιλούν σήμερα για ευημερία, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες παλεύουν με την ακρίβεια, τα δάνεια, τα ενοίκια και την ανασφάλεια.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν ανησυχεί για την κοινωνία. Ανησυχεί για το πολιτικό του μέλλον και γι’ αυτό προετοιμάζει τη σύμπτυξη μετώπου με τον ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τους λοιπούς επίγονους του Νίκου Αναστασιάδη. Η ισχύς εν τη ενώσει: μόνο έτσι θεωρεί ότι θα επιβιώσει η συμμαχία της πολιτικής φαυλότητας.  

Εμείς, πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα, δεν έχουμε πολιτικές καριέρες να προστατεύσουμε - ανησυχούμε για τη χώρα. Θλιβόμαστε για τον βούρκο στον οποίο την έριξαν. Συμπάσχουμε με τους πολίτες που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Αγωνιούμε για τους νέους που δεν μπορούν να στεγαστούν, που αισθάνονται ότι τα προσόντα τους είναι λιγότερης αξίας από το κομματικό «μέσον».

Οι πολίτες άκουσαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο να τους λέει, περίπου, ότι όλα πάνε εξαιρετικά επειδή δεν υπάρχουν πια κοινωνικά παντοπωλεία.

Κατανοητό. Ίσως από την Στράκκα να φαίνονται όλα εξαιρετικά!

Την Κυριακή οι πολίτες ψηφίζουν αξιοπρέπεια. Ψηφίζουν λογοδοσία. Ψηφίζουν Άλμα.

Πολιτικό χάος στην Τουρκία - Δικαστήριο καθαίρεσε τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

Στο Νέο Δελχί έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και αναμένεται την Παρασκευή να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το δώρο που του χάρισαν στην Ινδία, προκαλώντας συγκίνηση – Δείτε φωτογραφία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το δώρο που του χάρισαν στην Ινδία, προκαλώντας συγκίνηση – Δείτε φωτογραφία

Κατάρρευση οροφής στη Λάρνακα: Eπικίνδυνο και το διπλανό κτίριο - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Κατάρρευση οροφής στη Λάρνακα: Eπικίνδυνο και το διπλανό κτίριο - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Μητρόπολη Πάφου: Άρχισε η κούρσα διαδοχής με την υποβολή υποψηφιοτήτων - Τα ονόματα που συζητιούνται

Μητρόπολη Πάφου: Άρχισε η κούρσα διαδοχής με την υποβολή υποψηφιοτήτων - Τα ονόματα που συζητιούνται

Άλμα: Σφοδρή επίθεση κατά Νικόλα Παπαδόπουλου - «Ασύστολη ψευδολογία και πολιτικός καιροσκοπισμός»

Άλμα: Σφοδρή επίθεση κατά Νικόλα Παπαδόπουλου - «Ασύστολη ψευδολογία και πολιτικός καιροσκοπισμός»

Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα παρέσυρε 13χρονο με πατίνι - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα παρέσυρε 13χρονο με πατίνι - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Πολιτικό χάος στην Τουρκία - Δικαστήριο καθαίρεσε τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ

Πολιτικό χάος στην Τουρκία - Δικαστήριο καθαίρεσε τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ

Στο νοσοκομείο ο Ερσίν Τατάρ - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Στο νοσοκομείο ο Ερσίν Τατάρ - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

