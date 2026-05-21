Νέα επίθεση ΔΗΚΟ σε ΑΛΜΑ - «Λασπολογία για να αποφύγουν τις απαντήσεις»

 21.05.2026 - 21:06
Το Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε στις νέες επικρίσεις του Κινήματος Άλμα, κάνοντας λόγο για «λασπολογία και συκοφαντία» εκ μέρους του ΑΛΜΑ, με αφορμή τις δύο ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σε ανακοίνωσή του, το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει ότι το ΑΛΜΑ αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας των ερευνών και επιχειρεί «αποπροσανατολισμό» μέσω επιθέσεων και συκοφαντικών αναφορών.

Παράλληλα, το ΔΗΚΟ επικαλείται προηγούμενη θέση του ίδιου του ΑΛΜΑ στην υπόθεση του Δημήτρη Παπαδάκη, σημειώνοντας πως τότε το κίνημα υποστήριζε ότι «ο καταγγελλόμενος όταν διερευνάται αποσύρεται και όταν καθαρίσει το όνομά του επανέρχεται».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μία από τις δύο έρευνες αφορά την υπόθεση του Πεντακώμου, την οποία το ΔΗΚΟ χαρακτηρίζει σκάνδαλο που έχει στοιχίσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους, αποδίδοντας ευθύνες σε «λάθη και εμμονές» του κ. Μιχαηλίδη.

Το κόμμα αναφέρει ακόμη πως αναμένει από τον κ. Μιχαηλίδη να τοποθετηθεί δημόσια, να προχωρήσει σε αυτοκριτική και να αναλάβει τις ευθύνες του για την υπόθεση.

Καταλήγοντας, το ΔΗΚΟ τονίζει ότι θα συνεχίσει «με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», υποστηρίζοντας πως «η χώρα χρειάζεται πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικό θόρυβο».

