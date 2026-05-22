Πιο κοντά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Κύπρου - Ινδίας: Άναψε το «πράσινο φως» ο Μόντι – Ενδιαφέρον από δύο αεροπορικές εταιρείες

 22.05.2026 - 19:38
Συνάντηση με δύο ινδικές αεροπορικές εταιρείες είχε την Παρασκευή στο Νέο Δελχί ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο απευθείας πτήσεων από και προς Κύπρο. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, φαίνεται ότι οι εταιρείες έχουν επιδείξει αρχικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Βαφεάδης πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις, με εκπροσώπους της Air India και της Air Indigo. Συγκεκριμένα, είδε τον Επικεφαλής Σχέσεων και Διακυβέρνησης GSA, Rajinder Nath και τον Ashish Bhalla, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Air India.

Επιπλέον, συναντήθηκε με τον R K Singh, που εκτελεί καθήκοντα CEO της Air Indigo, τον οποίο συνόδευαν ο Rajan Malhotra, Αντιπρόεδρος Πολιτικής Αεροπορίας και Βιομηχανικών Υποθέσεων, και o Sarada Prasanna Khatua, Αναπληρωτής Διευθυντής Υποθέσεων Πολιτικής Αεροπορίας της IndiGo.

Σύμφωνα με πηγές, οι εκπρόσωποι της Air India εξέφρασαν ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο απευθείας πτήσεων με Κύπρο, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αυτό θα εξεταστεί, ανάλογα και με τις περιφερειακές εξελίξεις και την έκβαση της παρούσας κατάστασης.

Από την άλλη, μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να επέδειξε η Air Indigo. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα στην Ινδική Κυβέρνηση, ζητώντας αναθεώρηση της αεροπορικής συμφωνίας, προκειμένου να έχει δικαίωμα να εκτελεί πτήσεις προς και από την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θέμα τέθηκε και κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, με τον Πρωθυπουργό να προσεγγίζει το θέμα θετικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Υπόθεση εμπορίας εμβρύων στα κατεχόμενα: Στις φυλακές ο Ισραηλινός μεταφορέας, ελεύθεροι με εγγύηση οι συνεργοί

Οι πρώτες φωτογραφίες από τη μοιραία σπηλιά στις Μαλδίβες με τους πέντε νεκρούς δύτες - «Ακολούθησαν λάθος διάδρομο»

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η γυναίκα που έπεσε από τον τρίτο όροφο

Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό.

