Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

ΑρχικήΚοινωνίαΠροσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία
 22.05.2026 - 16:25
Τεχνική βλάβη στα ψυγεία συντήρησης οδήγησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τον ΟΚΥπΥ να ανακοινώνει πως η αναστολή θα ισχύει από τις 22 Μαΐου μέχρι και τις 3 Ιουνίου ή μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τις σορούς που βρίσκονται ήδη στο νεκροτομείο έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να διατηρούνται με ασφάλεια και στις κατάλληλες συνθήκες. Για νέα περιστατικά, οι συγγενείς θα καλούνται να προχωρούν άμεσα σε διευθετήσεις με αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας το ίδιο το νοσοκομείο θα αναλαμβάνει τις σχετικές διαδικασίες.

Ο ΟΚΥπΥ διευκρίνισε ακόμη πως οι νεκροτομές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές.

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Ινδία και Κύπρος αναβάθμισαν τις σχέσεις τους, προχωρώντας σε μια φάση προσανατολισμένη σε απτά αποτελέσματα και στην υλοποίηση κοινών στόχων, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Κοινή Διακήρυξη που εξέδωσαν.

