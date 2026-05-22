Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

 22.05.2026 - 16:56
Δυναμική απάντηση σε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα αναφορικά με τους χειρισμούς στην τραγική υπόθεση αυτοχειρίας και θανάτου του ανήλικου Στυλιανού εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Με μια ιδιαίτερα αυστηρή τοποθέτηση, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τους λόγους για τους οποίους μέλη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Αστυνομίας δεν οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα περί «συγκάλυψης» ή «χάριτος» για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η Νομική Υπηρεσία χαρακτηρίζει τις σχετικές δηλώσεις νομικών που κυκλοφορούν στη δημόσια σφαίρα ως πλήρως ανεδαφικές, εσφαλμένες, ανυπόστατες και αυθαίρετες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση για τη μη δίωξη των συγκεκριμένων προσώπων λήφθηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή οι νομικοί λειτουργοί, αφού μελέτησαν διεξοδικά το πόρισμα των ποινικών ανακριτών, έκριναν βάσει νομολογίας ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη, επαρκής μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τη διάπραξη αδικημάτων.

Θέλοντας να βάλει τέλος στη σεναριολογία, η Υπηρεσία εξηγεί τη νομική διαδικασία με απλά λόγια, τονίζοντας ότι για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μη δίωξης κάποιου για λόγους «δημοσίου συμφέροντος», πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι υπάρχει ένοχη συμπεριφορά και επαρκές μαρτυρικό υλικό. Από τη στιγμή που δεν στοιχειοθετήθηκε κανένα αδίκημα, το ζήτημα του δημοσίου συμφέροντος δεν τέθηκε ποτέ καν προς συζήτηση, καθώς η διαδικασία δεν πέρασε ποτέ στο δεύτερο αυτό στάδιο.

Παράλληλα, στέλνεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα και των ανακριτικών αρχών. Η Νομική Υπηρεσία υπογραμμίζει με νόημα ότι η παράδοση ενός πορίσματος από την Αστυνομία ή από ποινικούς ανακριτές δεν αποτελεί μια τυπική, διεκπεραιωτική διαδικασία όπου ο Εισαγγελέας απλώς βάζει μια «σφραγίδα» και συνυπογράφει αβασάνιστα τις όποιες εισηγήσεις. Αντίθετα, αποτελεί συνταγματικό καθήκον η מעמיקה και μεθοδική αξιολόγηση κάθε πτυχής μιας υπόθεσης από έμπειρους νομικούς, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα των δικαστικών διώξεων.

Καταλήγοντας, η Νομική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου για άλλα πρόσωπα. Σεβόμενη απόλυτα τη δικαστική διαδικασία αλλά και το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει με νέες δηλώσεις ή σχόλια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της δίκης.

