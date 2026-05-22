Βουλευτικές 2026: Ποιοι λένε «ΝΑΙ» στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα και ποιοι γύρισαν την πλάτη – Τα ονόματα και οι μεγάλες εκπλήξεις

Με φόντο τη διεκδίκηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οργάνωση ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το ποιοι στηρίζουν ανοιχτά την κοινότητα και ποιοι επέλεξαν τον δρόμο της σιωπής.

Η Accept έθεσε στο μικροσκόπιο των υποψηφίων δύο κομβικά και διαχρονικά αιτήματα: την πλήρη ισότητα για τις ΛΟΑΤΚΙΑ+ οικογένειες και τη θεσμοθέτηση μιας γρήγορης και αξιοπρεπούς νομικής αναγνώρισης φύλου, απαλλαγμένης από ιατρικές προϋποθέσεις. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αποσπαστούν καθαρές δεσμεύσεις, μακριά από προεκλογικά μισόλογα και επικοινωνιακούς ελιγμούς.

Στο κάλεσμα για ξεκάθαρες τοποθετήσεις, το ΑΚΕΛ, το Βολτ και η ΔΗΠΑ ανταποκρίθηκαν ολιστικά, απαντώντας με ένα «καθαρό ΝΑΙ» και στα δύο ζητήματα, ενώ πλήρη στήριξη εξέφρασαν και υποψήφιοι από το Κίνημα Οικολόγων. Παράλληλα, θετικές απαντήσεις καταγράφηκαν από υποψηφίους του ΑΛΜΑ, καθώς και από μία υποψήφια του ΔΗΚΟ. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις και πρόσωπα καταγράφονται πλέον επίσημα ως οι «σύμμαχοι» της κοινότητας, με την Accept να διαμηνύει πως η πορεία τους θα παρακολουθείται στενά και εντός της νέας Βουλής.

Στον αντίποδα, ηχηρή ήταν η απουσία τριών πολιτικών δυνάμεων. Ο ΔΗΣΥ, η ΕΔΕΚ και η Άμεση Δημοκρατία δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου στο κάλεσμα μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Η οργάνωση υπογραμμίζει με νόημα πως η συγκεκριμένη στάση και η μη απάντηση δεν μπορούν να θεωρηθούν ουδέτερες, καθώς την ώρα που οι εν λόγω σχηματισμοί ζητούν την ψήφο των πολιτών, αποφεύγουν να δεσμευτούν δημόσια για τα βασικά δικαιώματα της κοινότητας.

Η Accept – LGBTI Cyprus ξεκαθαρίζει ότι το δημόσιο ιστορικό και η σιωπή των κομμάτων έχουν καταγραφεί, τονίζοντας ότι οι δεσμεύσεις—αλλά και η απουσία τους—δεν λήγουν με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Παρά την καταγραφή των «απόντων», η οργάνωση δηλώνει έτοιμη για διάλογο και συνεργασία με όλες τις πλευρές, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισόνομης, δίκαιης και ασφαλούς Κύπρου για όλους.