Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στη Λάρνακα λόγω οδικών έργων – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι οδηγοί που θα διακινούνται τόσο στους αυτοκινητόδρομους όσο και στο δευτερεύον δίκτυο καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αναμένονται τμηματικά κλεισίματα λωρίδων και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία.

1. Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού από Χοιροκοιτία προς Ψεματισμένο

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 27/5/2026, από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού από Χοιροκοιτία προς Ψεματισμένο, για μήκος 400m περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού θα κλείνει τμηματικά (100 μέτρα ανά φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση STOP & GO και κατάλληλης σήμανσης.

2. Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού από Σκαρίνου προς Χοιροκοιτία

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα, 25/5/2026, μέχρι και την Τρίτη, 26/5/2026, από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού από Σκαρίνου προς Χοιροκοιτία, για μήκος 700m περίπου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού θα κλείνει τμηματικά (100 μέτρα ανά φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση STOP & GO και κατάλληλης σήμανσης.

3. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την Δευτέρα, 25/5/2026, και την Παρασκευή, 29/5/2026, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00, θα εκτελούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι και την έξοδο προς Κόσιη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με την χρήση κατάλληλης σήμανσης.

4. Εργασίες κατασκευής διαβάσεων πεζών τύπου ΖΕΒΡΑ και πεζοδρομίων επί των οδών Bάγκνερ και Μάνου Κατράκη

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», την περίοδο 25/05/2026-08/06/2026, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής διαβάσεων πεζών τύπου ΖΕΒΡΑ και πεζοδρομίων επί των οδών Bάγκνερ και Μάνου Κατράκη στη Λάρνακα.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, σε τμήμα μήκους 30 μέτρων περίπου, και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται χρήση της μίας λωρίδας κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται με την μέθοδο STOP & GO και τη χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης στα επηρεαζόμενα σημεία.

5. Εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Αγίας Νάπας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την περίοδο από τη Δευτέρα, 25/5/2026, έως και την Πέμπτη, 28/5/2026, καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας θαεκτελούνται εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας και από τις δύο κατευθύνσεις για μήκος 3000 μ. περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.