Η Samsung έριξε την Apple από την κορυφή — Δείτε τι λένε οι χρήστες

Η κορεατική εταιρεία σκόραρε 81/100, με την Apple να ακολουθεί με 80 — αφού έχασε έναν βαθμό σε σχέση με πέρσι.

Τα νούμερα της έρευνας

Η έρευνα ACSI 2026 καλύπτει τηλεπικοινωνίες, κινητά τηλέφωνα και smartwatches και βασίζεται σε 26.963 συνεντεύξεις που έγιναν μεταξύ Απριλίου 2025 και Μαρτίου 2026. Στην κατηγορία των κινητών τηλεφώνων, η Samsung παρέμεινε σταθερή στους 81 βαθμούς, ενώ η Apple υποχώρησε κατά 1% στους 80. Google και Motorola έρχονται πιο πίσω, ισοβαθμώντας και οι δύο στους 77 βαθμούς μετά από άνοδο 3% έκαστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα flagship μοντέλα σκοράρουν σημαντικά υψηλότερα (82) σε σχέση με τα legacy phones (76) και τα foldables (72).

Τι οδηγεί την ικανοποίηση — και τι όχι

Σύμφωνα με την ACSI, οι λειτουργίες που οι χρήστες εκτιμούν περισότερο είναι οι βασικές: ποιότητα φωνητικής κλήσης και SMS. Οι επιδόσεις των AI features μετρήθηκαν για πρώτη φορά φέτος και εμφανίστηκαν ψηλά στη λίστα με βαθμό 85 — ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αφήνει θετικό αποτύπωμα στην καθημερινή εμπειρία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πάροχοι πλέον δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στα βασικά — χρειάζονται ουσιαστική καινοτομία για να διαφοροποιηθούν.

Smartwatches: ισοπαλία στην κορυφή, άνοδος Fitbit

Στην αγορά των smartwatches, η Samsung έχασε έδαφος — υποχωρώντας 4% — και πλέον ισοβαθμεί με την Apple στους 80 βαθμούς. Το Google Fitbit εμφάνισε τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας 8% στους 78 βαθμούς. Νεοεισερχόμενοι στην έρευνα είναι η Garmin με 76 και το Google Pixel Watch με 74 βαθμούς. Σε επίπεδο επιμέρους χαρακτηριστικών, όλοι οι δείκτες βελτιώθηκαν φέτος — από σχεδιασμό και αντοχή μέχρι συνδεσιμότητα και εφαρμογές.

Τηλεπικοινωνίες: Νέο ρεκόρ για τους παρόχους ασύρματης

Εκτός από τα κινητά, η έρευνα κατέγραψε άνοδο και στους παρόχους ασύρματης τηλεφωνίας, που έφτασαν σε ιστορικά υψηλό σκορ 77/100 (+3%). Στους παρόχους σταθερού internet, η ικανοποίηση ανέβηκε 1% στους 73 βαθμούς, με το fiber να φτάνει 76 και το non-fiber 71. Κορυφαίοι πάροχοι fiber ήταν η AT&T Fiber και η Verizon 5G Home Internet, και οι δύο με 79 βαθμούς.