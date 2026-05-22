ΑρχικήLike Online
Η Samsung έριξε την Apple από την κορυφή — Δείτε τι λένε οι χρήστες

 22.05.2026 - 16:42
Η Samsung έριξε την Apple από την κορυφή — Δείτε τι λένε οι χρήστες

Για πρώτη φορά εδώ και καιρό, η Samsung κατέλαβε την πρώτη θέση στην ικανοποίηση πελατών στην αγορά των smartphones στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας την Apple σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του American Customer Satisfaction Index (ACSI) για το 2026.

Η κορεατική εταιρεία σκόραρε 81/100, με την Apple να ακολουθεί με 80 — αφού έχασε έναν βαθμό σε σχέση με πέρσι.

Τα νούμερα της έρευνας

Η έρευνα ACSI 2026 καλύπτει τηλεπικοινωνίες, κινητά τηλέφωνα και smartwatches και βασίζεται σε 26.963 συνεντεύξεις που έγιναν μεταξύ Απριλίου 2025 και Μαρτίου 2026. Στην κατηγορία των κινητών τηλεφώνων, η Samsung παρέμεινε σταθερή στους 81 βαθμούς, ενώ η Apple υποχώρησε κατά 1% στους 80. Google και Motorola έρχονται πιο πίσω, ισοβαθμώντας και οι δύο στους 77 βαθμούς μετά από άνοδο 3% έκαστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα flagship μοντέλα σκοράρουν σημαντικά υψηλότερα (82) σε σχέση με τα legacy phones (76) και τα foldables (72).

Τι οδηγεί την ικανοποίηση — και τι όχι

Σύμφωνα με την ACSI, οι λειτουργίες που οι χρήστες εκτιμούν περισότερο είναι οι βασικές: ποιότητα φωνητικής κλήσης και SMS. Οι επιδόσεις των AI features μετρήθηκαν για πρώτη φορά φέτος και εμφανίστηκαν ψηλά στη λίστα με βαθμό 85 — ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αφήνει θετικό αποτύπωμα στην καθημερινή εμπειρία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πάροχοι πλέον δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στα βασικά — χρειάζονται ουσιαστική καινοτομία για να διαφοροποιηθούν.

Smartwatches: ισοπαλία στην κορυφή, άνοδος Fitbit

Στην αγορά των smartwatches, η Samsung έχασε έδαφος — υποχωρώντας 4% — και πλέον ισοβαθμεί με την Apple στους 80 βαθμούς. Το Google Fitbit εμφάνισε τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας 8% στους 78 βαθμούς. Νεοεισερχόμενοι στην έρευνα είναι η Garmin με 76 και το Google Pixel Watch με 74 βαθμούς. Σε επίπεδο επιμέρους χαρακτηριστικών, όλοι οι δείκτες βελτιώθηκαν φέτος — από σχεδιασμό και αντοχή μέχρι συνδεσιμότητα και εφαρμογές.

Τηλεπικοινωνίες: Νέο ρεκόρ για τους παρόχους ασύρματης

Εκτός από τα κινητά, η έρευνα κατέγραψε άνοδο και στους παρόχους ασύρματης τηλεφωνίας, που έφτασαν σε ιστορικά υψηλό σκορ 77/100 (+3%). Στους παρόχους σταθερού internet, η ικανοποίηση ανέβηκε 1% στους 73 βαθμούς, με το fiber να φτάνει 76 και το non-fiber 71. Κορυφαίοι πάροχοι fiber ήταν η AT&T Fiber και η Verizon 5G Home Internet, και οι δύο με 79 βαθμούς.

Βουλευτικές 2026: Ποιοι λένε «ΝΑΙ» στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα και ποιοι γύρισαν την πλάτη – Τα ονόματα και οι μεγάλες εκπλήξεις

Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Ινδία και Κύπρος αναβάθμισαν τις σχέσεις τους, προχωρώντας σε μια φάση προσανατολισμένη σε απτά αποτελέσματα και στην υλοποίηση κοινών στόχων, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Κοινή Διακήρυξη που εξέδωσαν.

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

  •  22.05.2026 - 14:28

  •  22.05.2026 - 14:28
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

  •  22.05.2026 - 15:46

  •  22.05.2026 - 15:46
Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

Υπόθεση Στυλιανού: Ξεσπάθωσε η Νομική Υπηρεσία για τη μη δίωξη λειτουργών – «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί δημοσίου συμφέροντος»

  •  22.05.2026 - 16:56

  •  22.05.2026 - 16:56
Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

Προσωρινό λουκέτο στο νεκροτομείο Πάφου - Μεταφέρονται διαδικασίες στη Λευκωσία

  •  22.05.2026 - 16:25

  •  22.05.2026 - 16:25
Βουλευτικές 2026: Ποιοι λένε «ΝΑΙ» στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα και ποιοι γύρισαν την πλάτη – Τα ονόματα και οι μεγάλες εκπλήξεις

Βουλευτικές 2026: Ποιοι λένε «ΝΑΙ» στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα και ποιοι γύρισαν την πλάτη – Τα ονόματα και οι μεγάλες εκπλήξεις

  •  22.05.2026 - 16:29

  •  22.05.2026 - 16:29
Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

  •  22.05.2026 - 14:09

  •  22.05.2026 - 14:09
VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

VIDEO: Σκηνές καταστροφής σε υπόγειο πάρκινγκ στη Λεμεσό - Άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα

  •  22.05.2026 - 15:03

  •  22.05.2026 - 15:03
Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  22.05.2026 - 15:24

  •  22.05.2026 - 15:24

