Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μέμφομαι τον εαυτό μου για τον Τυχικό» - Οι εκλογές για τον Μητροπολίτη Πάφου και… οι καθαιρεμένοι μοναχοί της μονής Αββακούμ

Από την αυτοκριτική για τον Τυχικό και τις αιχμές περί «μυστικών διασυνδέσεων» με αποτειχισμένους κύκλους στην Ελλάδα, μέχρι τον νέο καταστατικό χάρτη και τις αυστηρές τοποθετήσεις για τους καθαιρεμένους μοναχούς της Μονής Αββακούμ.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ανέφερε πως η τρίμερη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου διεξήχθη σε πάρα πολύ ήπιο κλίμα, και όλα τα άρθρα πέρασαν με συναίνεση ομόφωνα. «Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο εύκολη η διαδικασία. Περίμενα ότι θα υπάρξουν και διαφορές και κάποια άρθρα θα ψηφίζονταν με την πλειοψηφία αλλά, δόξα τω Θεώ, έδειξαν όλοι οι ιεράρχες υπευθυνότητα απέναντι στη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει η Εκκλησία μακριά από φανατισμούς, μακριά από ακρότητες που δείχνουν κάποιοι».

Ερωτηθείς γιατί τώρα επιλέχθηκε αυτή η αλλαγή στον καταστατικό χάρτη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου απάντησε πως ο καταστατικός χάρτης αλλάζει τακτικά. «Είχαμε αλλαγές στον καταστατικό χάρτη το 1914, το 1929, μετά έγινε το 1980, μετά το 2010 και τώρα αλλάζουμε ξανά».

Όσον αφορά τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για τη μη συμμετοχή πλέον των πιστών σε αυτές τις διαδικασίες σχολίασε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. «Πιστεύω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε πως η κοινωνία έχει αλλάξει. Και βλέπετε ότι κάποιοι άνθρωποι, χωρίς να έχουν οποιανδήποτε ειδικότητα, μπορεί και περνούν μόνο έξω από την Εκκλησία, εφόσον έχουν το δικαίωμα, θα μπορούν να πάνε να εκλέγουν. Η εκλογή Επισκόπου πρέπει να είναι εκλογή από τους πιστούς ανθρώπους. Και οι πιστοί άνθρωποι πιστεύουν ότι εμπιστεύονται την Ιερά Σύνοδο».

«Στην εκλογή του Αρχιεπισκόπου κρατήσαμε τα παλιά γιατί η Εκκλησία της Κύπρου έχει το προνόμιο, λόγω του ότι ακόμα το εθνικό μας θέμα δεν πήρε την τελική του λύση, ο Αρχιεπίσκοπος να έχει κάποια θέση στο εθνικό θέμα. Γι' αυτό λέγεται εθνάρχης. Βέβαια, ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας τέλειωσε με τον Μακάριο. Αλλά ακόμα τυπικά το φέρει στον τίτλο του».

Εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου

«Καλέσαμε να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από χτες, σήμερα και αύριο. Χτες, όπως είχα πληροφορηθεί, δεν είχαν ακόμα υποβάλει κανένας. Σήμερα δεν ξέρω, Αλλά ρώτησαν κάποιοι πότε γίνεται και μέχρι πότε γίνεται. Πότε θα υπάρξει κάποιον ενδιαφέρον. Μπορεί να υπήρξε και σήμερα που να μην το ξέρω», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ερωτηθείς εάν ο ίδιος έχει κάποια προτίμηση απάντησε ότι «θα δούμε πρώτα ποιες είναι οι αιτήσεις» ενώ πρόσθεσε πως δεν θα δώσει κάποια κατεύθυνση. «Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκλέξει όποιον θέλει και λέμε τι το καταστατικό προβλέπει. Θα παίρνει μια λευκή κόλλα ο κάθε ιεράρχης με τις σφραγίδες της Ιεράς Συνόδου και θα συμπληρώνει πάνω το όνομα εκείνο το οποίο θέλει.

«Πρέπει να είναι και άνθρωπος ο οποίος να έχει μια λογική η οποία να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις των καιρών. Οι καιροί σήμερα αναφέρονται σε καταστάσεις ευθύνης για την εκκλησία και δεν πρέπει να αναλώνεται σε πράγματα επουσιώδη ή σε πράγματα τα οποία δεν είναι της ουσίας».

«Σε έναν κόσμο που κυκλοφορεί που κυριαρχεί σήμερα ο μουσουλμανισμός, που κυριαρχεί σήμερα η αθεΐα. Άλλα φιλοσοφικά συστήματα. Έχουμε την πολυτέλεια οι ορθόδοξοι χριστιανοί με τόσο μίσος να αντιμετωπίζουμε τους αλλόδοξους χριστιανούς».

«Πρέπει ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει μια υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία της Κύπρου και στην Εκκλησία γενικά να έχει τον κοινό νου να διακρίνει μεταξύ δόγματος και μεταξύ ιστορίας».

Το «ξεγέλασμα» του Τυχικού

Ερωτηθείς αν ο Τυχικός τον ξεγέλασε απάντησε πως «μέμφομαι τον εαυτό μου γιατί δεν έκρινα σωστά. Δεν μέτρησα σωστά τις δυνατότητες και τις δυνάμεις του. Νόμιζα όμως ότι με τη συμβουλή μας -που είχαμε περισσότερη εμπειρία και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θα ήταν δίπλα του- θα ξεπερνούσε κάποιες δυσκολίες. Φαίνεται ότι είχε μυστικές διασυνδέσεις με την Ελλάδα, κάποιες ομάδες αποτοιχισμένων που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και του έλεγαν ‘κάνε ησυχία μέχρι να πάρεις αρχή και μετά εκδηλώνεσαι’. Εκείνον το οποίο κρίνω είναι ότι ο ίδιος έγινε έρμαιο κάποιων ανθρώπων. Οι οποίοι από το καιρό της Συνόδου της Κρήτης έχουν κηρύξει ανυπακοή εις στην Εκκλησία. Αυτό μόνο είναι εγωισμός μεγάλος. Να λέμε ότι δεν εμπιστεύομαι τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου μόνο».

Κατηγορηματικά τόνισε πως δεν φοβάται κάποιο είδους σχίσμα στην Εκκλησία μας.

Νέα Σύνοδος την Τρίτη

Πιθανότατα την τρίτη θα συνέρθουμε. Το καταστατικό όπως το εγκρίναμε το στείλαμε πίσω στην ομάδα την επιστημονική για να εντάξει μερικές αλλαγές που κάναμε ομόφωνα στο ίδιο λεκτικό. Τη σύνταξη, την ορθογραφία και λοιπά. Θα έρθει, θα δούμε τις κοινές αλλαγές. Θα εγκρίνουμε και τις τυχόν υποψηφιότητες που θα υποβληθούν. Και εγώ είχα προτείνει από την περασμένη φορά που ήμασταν την Τετάρτη να προχωρήσουμε και στην ψηφοφορία.

Μονής Αβακούμ

«Νομίζω ότι στο διαδίκτυο βρίσκουν την ευκαιρία πολλοί να γράφουν ό,τι θέλουν», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος με αφορμή τις τελευταίες αναρτήσεις του τέως Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου. «Ποιος έλεγξε την αλήθεια αυτών των πραγμάτων; Κανένας. Δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα τα οποία κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη ό,τι τα είπε. Εκείνον το οποίο λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθαιρεθεί από την Εκκλησία. Επομένως εκφράζουν τον εαυτόν τους και όχι την Εκκλησία».

«Οι λειτουργίες τους δεν έχουν εγκυρότητα. Και δεν έχουν τη χάρη του Θεού, τη Θεία Χάρη, εφόσον βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Εκείνον το οποίον δεν υπάρχει στην Κύπρο, δεν ξέρω κι αλλού αν υπάρχει, είναι το να αναγκαστούν από την Πολιτεία να μην κάνουν κάτι το οποίο δεν έχουν δικαίωμα. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το μόνο που μένει υπάρχει ακόμα είναι ο αφορισμός. Το οποίο ακόμα δεν το είδαμε».

