Κοινή διακήρυξη Χριστοδουλίδη-Μόντι - Τα 5+1 μνημόνια συναντίληψης

Η κρατική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Ινδία και οι διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, οδήγησαν σε συμφωνία σε 11 παραδοτέα, μεταξύ των οποίων και η Κοινή Διακήρυξη, σε πέντε Μνημόνια Συνεργασίας και σε μία Τεχνική Διευθέτηση.

Οι τομείς που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω, αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διπλωματία, την άμυνα και την ασφάλεια, τις μεταφορές και διασυνδέσεις, την έρευνα και διάσωση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Αναβάθμιση σχέσεων Ινδίας-Κύπρου

Στην Κοινή Διακήρυξή τους, οι δύο ηγέτες αναφέρουν ότι, μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο τον Ιούνιο 2025, που έθεσε τα θεμέλια για μια στρατηγική συνεργασία, σήμερα η σχέση των δύο χωρών εισέρχεται σε μια φάση πιο προσανατολισμένη προς υλοποίηση των συμφωνηθέντων και για παραγωγή αποτελεσμάτων.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν στην αναβάθμιση της διμερούς Ολοκληρωμένης Εταιρικής Σχέσης σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση», αναφέρεται και εκφράζεται ικανοποίηση για τη νέα δυναμική που έχει αναπτυχθεί στη διμερή συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Μόντι και Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσαν τη στενή και αξιόπιστη εταιρική σχέση μεταξύ Ινδίας και Κύπρου, η οποία βασίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες, στο κράτος δικαίου και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να τιμήσουν την 65η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών το 2027, μέσω της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων.

«Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την κοινή τους προσήλωση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την αποτελεσματική πολυμέρεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, θεμελιωμένη στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), όσον αφορά την ελευθερία ναυσιπλοΐας και υπέρπτησης, το ανεμπόδιστο εμπόριο και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα».

Στήριξη Ινδίας στο Κυπριακό

Όσον αφορά το Κυπριακό, Κύπρος και Ινδία εξέφρασαν την ισχυρή τους δέσμευση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) και την πλήρη στήριξή τους στην εντολή της. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την εκτίμησή του για την πολύτιμη συνεισφορά της Ινδίας στην UNFICYP.

Από την πλευρά της, η Ινδία επανέλαβε την ακλόνητη και συνεπή στήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη πλήρους σεβασμού των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, ώστε να μη υπονομεύονται οι προσπάθειες για μια διαπραγματευμένη ειρηνική λύση.

Στήριξη Κύπρου σε μεταρρυθμισμένο Σ.Α. ΟΗΕ με συμμετοχή Ινδίας

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες τόνισαν την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες ολοκλήρωσης των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κύπρος επανέλαβε τη σταθερή της στήριξη στην μόνιμη συμμετοχή της Ινδίας σε ένα μεταρρυθμισμένο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεργάζονται στενά και να στηρίζουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα πολυμερή φόρα.

Καταδίκη τρομοκρατίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Μόντι καταδίκασαν κατηγορηματικά και απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής τρομοκρατίας. Η Κύπρος εξέφρασε αλληλεγγύη και ακλόνητη στήριξη προς την Ινδία στον αγώνα της κατά της διασυνοριακής τρομοκρατίας.

Οι δύο ηγέτες καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2025 στην Ινδία και κάλεσαν σε αποφασιστικές και συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με συνολικό και διαρκή τρόπο και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες ζήτησαν την ενίσχυση των πολυμερών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ταχεία ολοκλήρωση και υιοθέτηση της Συνολικής Σύμβασης για τη Διεθνή Τρομοκρατία στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται, ακόμα, αναφορά στις ευκαιρίες και τη συνεργασία που αναπτύσσουν οι δύο χώρες στον εμπορικό, οικονομικό και ναυτιλιακό τομέα, μετά και το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Ινδίας στο Μουμπάι, αναγνωρίζοντας την Κύπρο ως πύλη προς την ΕΕ.

Αναφέρεται, ακόμα, ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, το συντομότερο δυνατόν, ενώ αναγνώρισαν, επίσης, τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης τους αμφίδρομου τουρισμού.

Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

Με την Κύπρο να κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη είχε και ευρωπαϊκή διάσταση. Συγκεκριμένα, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας–ΕΕ κατά τη Σύνοδο Κορυφής Ινδίας–ΕΕ στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Οι δύο πλευρές ενέκριναν επίσης την Κοινή Συνολική Στρατηγική Ατζέντα Ινδίας–ΕΕ για το 2030, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μέσω διεύρυνσης, εμβάθυνσης και καλύτερου συντονισμού της συνεργασίας ΕΕ–Ινδίας.

Χαιρετίζοντας τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας–ΕΕ ως ιστορικό ορόσημο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, οι ηγέτες κάλεσαν για έγκαιρη υπογραφή και εφαρμογή της, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις μέσω διαφοροποίησης κρίσιμων αλυσίδων αξίας και ανοίγματος νέων αγορών.

Προώθηση IMEC

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Μόντι αναγνώρισαν, επίσης, το μετασχηματιστικό δυναμικό του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) στην αναδιαμόρφωση και προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου, της συνδεσιμότητας και της ευημερίας.

Όπως σημειώνεται στην Κοινή Διακήρυξη, επανέλαβαν την κοινή τους δέσμευση για προώθηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης της διασύνδεσης και των διαδρόμων συνδεσιμότητας από την Ινδία μέσω της ευρύτερης Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη.

Καταληκτικά, εξέφρασαν ικανοποίηση για την εμβάθυνση των σχέσεων Ινδίας-Κύπρου και συμφώνησαν να εργαστούν για την έγκαιρη υλοποίηση του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ινδίας-Κύπρου 2025-2029. Επαναβεβαίωσαν, επίσης, το κοινό τους όραμα για την Κύπρο και την Ινδία ως στρατηγικούς εταίρους και ζωτικούς συνδετικούς κρίκους μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου και Ινδο-Ειρηνικού, προσηλωμένους στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της συνδεσιμότητας και της ευημερίας, καθώς και τη δέσμευσή τους για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ινδίας-Κύπρου 2025-2029 και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ινδίας-Κύπρου ως δυναμικού πυλώνα της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας-ΕΕ.

5+1 Μνημόνια Συναντίληψης

Επιπλέον, οι δύο Κυβερνήσεις προχώρησαν στην υπογραφή σειράς Μνημονίων Συναντίληψης.

Τα πρώτα δύο υπογράφτηκαν από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο κρατών. Το πρώτο προβλέπει τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας (JWG) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το δεύτερο τη διπλωματική εκπαίδευση, μέσα από τις διπλωματικές ακαδημίες των δύο χωρών.

Το τρίτο μνημόνιο συναντίληψης αφορά τη συνεργασία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Ασφάλειας με το Υπουργείο Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Ινδίας για την Καινοτομία και την Τεχνολογία. Το Μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους της Κύπρου ο Υφυπουργός Νικόδημος Δαμιανού.

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, υπέγραψε, εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μνημόνιο Συνεργασίας με το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας της Ινδίας, που αφορά τη συνεργασία σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας.

Επίσης, υπέγραψε εκ μέρους της Υφυπουργού Πολιτισμού, Βασιλικής Κασσιανίδου, Μνημόνιο Συναντίληψης για την Πολιτιστική Συνεργασία, με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ινδίας για την περίοδο 2026-2030.

Εξάλλου, ο κ. Δαμιανού υπέγραψε, επίσης, Μνημόνιο Συνεργασίας, εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, Τεχνικές Διευθετήσεις για τη σύσταση επίσημου μηχανισμού συντονισμού και συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR).

Πέραν των Μνημονίων, οι δύο Κυβερνήσεις συμφώνησαν σε έναν Οδικό Χάρτη 2026-2031 για την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, ανακοίνωσαν την εγκαθίδρυση Διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών για την Κυβερνοασφάλεια, καθώς και την εγκαθίδρυση Προξενικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι η Κύπρος θα ενταχθεί στην Πρωτοβουλία για τους Ωκεανούς του Ινδο-Ειρηνικού, ενώ έδειξε, επίσης, ενδιαφέρον, να ενταχθεί στη Συμμαχία για Υποδομές Ανθεκτικές σε Καταστροφές (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure – CDRI).

Επιπρόσθετα, η Ινδία θα δωρίσει το σύστημα ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης (Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri - BHISM) προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα δύο κράτη συμφώνησαν, επίσης, να ορίσουν ως την πρώτη Ημέρα Διαστήματος Ινδίας-Κύπρου στις 18 Μαΐου 2026. Στο ίδιο πλαίσιο, η Κύπρος εξέφρασε ετοιμότητα για ενίσχυση της συνεργασίας με τη Διεθνή Συμμαχία Ηλιακής Ενέργειας (International Solar Alliance – ISA), ιδίως για τη δημιουργία Κέντρου Εφαρμογών Τεχνολογίας Ηλιακής Ενέργειας (STAR-C).

Επίσης, συμφωνήθηκε η ένταξη της Κύπρου στην Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συμμαχίας Καινοτομίας (Global Innovation Alliance) της Κυβέρνησης της Καρνατάκα.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ανακοινώσει από το Μουμπάι, την ίδρυση Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στην ινδική μητρόπολη.

Πηγή: ΚΥΠΕ