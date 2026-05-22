Έφορος Εκλογών: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – Περισσότερες οι γυναίκες ψηφοφόροι από τους άνδρες

Δήλωσε αρχικά: «Οι εκλογές αποτελούν καθοριστικό γεγονός για την πολιτική ζωή της χώρας. Απευθύνω έκκληση για ενεργή συμμετοχή ασκώντας υπεύθυνα το εκλογικό τους δικαίωμα. Η αποχή δεν συνιστά απλή επιλογή αλλά ισοδυναμεί με απεμπόληση ενός θεμελιώδους δικαιώματος».

Δικαίωμα ψήφου έχουν 569,182 άτομα σε σχέση με το 2021 είναι αυξημένο κατά 11,081.

859 Τουρκοκύπριοι

595 άτομα στον ειδικό κατάλογο των εγκλωβισμένων

414 στον ειδικό κατάλογο των φυλακισμένων (αναθεωρείται σε καθημερινή βάση)

Γυναίκες το 50.81% (288,884).

