Έφορος Εκλογών: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – Περισσότερες οι γυναίκες ψηφοφόροι από τους άνδρες
Έφορος Εκλογών: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – Περισσότερες οι γυναίκες ψηφοφόροι από τους άνδρες

 22.05.2026 - 11:13
Σε διάσκεψη Τύπου προχώρησε σήμερα στις 11 το πρωί ο Γενικός Έφορος Εκλογών δρ Ελίκκος Α. Ηλία παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις Βουλευτικές Εκλογές.

Δήλωσε αρχικά: «Οι εκλογές αποτελούν καθοριστικό γεγονός για την πολιτική ζωή της χώρας. Απευθύνω έκκληση για ενεργή συμμετοχή ασκώντας υπεύθυνα το εκλογικό τους δικαίωμα. Η αποχή δεν συνιστά απλή επιλογή αλλά ισοδυναμεί με απεμπόληση ενός θεμελιώδους δικαιώματος».

Δικαίωμα ψήφου έχουν 569,182 άτομα σε σχέση με το 2021 είναι αυξημένο κατά 11,081.

859 Τουρκοκύπριοι

595 άτομα στον ειδικό κατάλογο των εγκλωβισμένων

414 στον ειδικό κατάλογο των φυλακισμένων (αναθεωρείται σε καθημερινή βάση)

Γυναίκες το 50.81% (288,884).

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει περισσότερο αρένα σύγκρουσης, παρά δημοκρατική διαδικασία. Η προεκλογική ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, αφήνοντας πίσω της μια έντονη γεύση τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων, πολιτικής έντασης και επικοινωνιακού θορύβου. Μια προεκλογική φτωχή σε ουσία, αλλά πλούσια σε αλληλοκατηγορίες, ειρωνείες και προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης του αντιπάλου.

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

