ΕΛΛΑΔΑ

Ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε να ζητά φακελάκι, η αναστολή καθηκόντων και η «διαδρομή» των χρημάτων - «Ντροπή»

 22.05.2026 - 10:42
Σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί αναισθησιολόγος του Γενικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου να ζητεί χρηματικό ποσό ύψους 100 έως 150 ευρώ από ασθενή, την οποία επρόκειτο να υποβάλει σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο γιατρός, τα χρήματα προορίζονταν για τρίτους και όχι για τον ίδιο, ενώ παράλληλα συζητούσε τον τρόπο με τον οποίο θα τα παραλάμβανε.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο γιος της 75χρονης ασθενούς, ο οποίος στη συνέχεια ανάρτησε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γιατρός ο οποίος μίλησε στο MEGA, ισχυρίστηκε ότι η ίδια η ασθενής επέμενε να προσφέρει τα χρήματα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διερευνά το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ασθενών από τους οποίους ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα.

Το βίντεο που δείχνει τον γιατρό να ζητά φακελάκι.

Παγώνη: Απαράδεκτο αυτό με τα φακελάκια – Συνένοχοι και αυτοί που τα δίνουν, να καταγγέλλουν αμέσως
Για το περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» μίλησε το πρωί της Παρασκευής 22/5 η Ματίνα Παγώνη επισημαίνοντας: «Απαράδεκτο. Έχουμε καταδικάσει επανειλημμένως τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν πάρει φακελάκια. Οι τοποθετήσεις μας σαν ΙΝΑΠΣ, σαν ΟΕ, σαν ιατρικοί σύλλογοι είναι κατά αυτών των γεγονότων. Θέλουμε να ξεκινάνε γρήγορα οι διαδικασίες, δηλαδή η ΕΔΕ και τα πειθαρχικά να τιμωρούνται και να σταματάει εδώ. Ο ιατρικός κόσμος έχει κάνει τόσα πολλά για τους ασθενείς και λοιπά. Επισκιάζουν λοιπόν αυτά τα γεγονότα που είναι ντροπή για αυτούς που τα κάνουν και όχι για μας τους υπόλοιπους, γιατί δεν μας εκπροσωπούν. Πρέπει να τελειώσει πρώτα η ΕΔΕ, η οποία έπρεπε να τελειώσει πολύ γρήγορα. Θα εξαρτηθεί πώς έγιναν οι διαδικασίες, γιατί μετά από ό,τι άκουσα, ο ίδιος είπε ότι δεν τα ζήτησε».

«Δεν ξέρω πώς έχει γίνει ακριβώς το γεγονός. Είναι συνένοχοι και αυτοί που τα δίνουν. Και θα σας πω το γιατί. Γιατί αν το καταγγείλουν αμέσως, αυτές οι ιστορίες θα σταματήσουν. Και είναι συνένοχοι. Γιατί; Γιατί πιστεύουν ότι αν δώσουν το φακελάκι θα τους δουν καλύτερα και θα αισθανθούν καλύτερα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει γιατρός, σας το υπογράφω, που θέλει να αποτύχει με τον ασθενή του. Θέλετε από εγωισμό; Σας λέω από εγωισμό. Δεν υπάρχει γιατρός που θέλει να αποτύχει με το περιστατικό του», επεσήμανε.

«Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι ένα νοσοκομείο που πηγαίνουν πονεμένοι άνθρωποι με καρκίνους. Δεν θέλω για τα νοσοκομεία αυτά τουλάχιστον να στιγματίζονται έτσι, όταν μέσα εκεί υπάρχουν γιατροί πολλοί και δίνουν σημάδια», συνέχισε η γιατρός.

Εάν γίνει ένα περιστατικό, η κα Παγώνη τόνισε «Τα καταγγέλλεις κατευθείαν στη διοίκηση. Και εάν θέλεις μπορείς να γίνει προσημείωση των χαρτονομισμάτων και να έρθει η αστυνομία και να τελειώσει η ιστορία εκεί».

«Αν καταγγείλετε άμεσα το περιστατικό στους εσωτερικών υποθέσεων και συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, θα δείτε ότι άμεσα θα μπείτε κανονικά στο χειρουργείο. Δεν θα σας κάνει ο ίδιος το χειρουργείο προφανώς γιατί θα συλληφθεί. Οι πολίτες υποκύπτουν είτε στον εκβιασμό είτε μόνοι τους προσφέρουν χρήματα. Κακώς έρχεται αυτή η σκέψη στο μυαλό μας να δώσουμε φακελάκι», σημείωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας επίσης στο MEGA.

«Και στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της πολιτείας μπορεί να καταγγείλει κανείς. Αν καταγγέλλονταν καθημερινά αυτά τα περιστατικά, όπως αυτό που είπατε, συζητούσατε για έναν γιατρό και γνωρίζατε κάποιοι άνθρωποι ότι ο συγκεκριμένος γιατρός κάνει αυτό το πράγμα. Αν αυτός ο γιατρός καταγγελλόταν, ακόμη και ανώνυμα, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κάποια στιγμή θα αποδεικνυόταν ότι χρηματίζεται», συνέχισε.

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει περισσότερο αρένα σύγκρουσης, παρά δημοκρατική διαδικασία. Η προεκλογική ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, αφήνοντας πίσω της μια έντονη γεύση τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων, πολιτικής έντασης και επικοινωνιακού θορύβου. Μια προεκλογική φτωχή σε ουσία, αλλά πλούσια σε αλληλοκατηγορίες, ειρωνείες και προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης του αντιπάλου.

  •  22.05.2026 - 06:25
  •  22.05.2026 - 11:13
  •  22.05.2026 - 10:11
  •  22.05.2026 - 10:22
  •  22.05.2026 - 10:57
  •  22.05.2026 - 10:57
  •  22.05.2026 - 09:00
