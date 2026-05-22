ΑρχικήLifestyleΑύριο στις 11 το ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ με καλεσμένη την Ελένη Ράντου
Αύριο στις 11 το ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ με καλεσμένη την Ελένη Ράντου

 22.05.2026 - 10:54
Η Ελένη Ράντου μοιράζεται τις αλήθειες της «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»

Η Ελένη Ράντου θα βρεθεί «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», το Σάββατο 23 Μαΐου στις 11 το βράδυ. Με αφορμή τη βραβευμένη παράσταση «Κατάδικος μου» που έγραψε και σκηνοθετεί, και θα ανέβει στην Κύπρο αρχές Ιουνίου, η δημοφιλής ηθοποιός μιλάει στον Τάσο Τρύφωνος για όλα.

Το respect που ήρθε αργά, η περίπλοκη σχέση με την μητέρα της και πως η ασθένειά της τα τελευταία χρόνια, την επηρέασε να γράψει και να παίξει το «Πάρτι της ζωής μου» που εξελίχθηκε σε απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Μιλάει επίσης για την πρόκληση του να σκηνοθετήσει ειδικά για την Κύπρο, την βραβευμένη παράστασή της «Κατάδικος μου» που για τρία χρόνια ήταν sold-out στην Αθήνα, αλλά και για το πως νιώθει που η μοναχοκόρη της ζει πλέον μόνιμα στο εξωτερικό.

Η Ελένη Ράντου αποκαλύπτει ότι είναι δύσκολο να ζεις τόσα χρόνια με ένα μύθο, όπως είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και λέει πολλές αλήθειες για τη σχέση τους που ακούγονται για πρώτη φορά.

Μια ειλικρινής – εξομολογητική συνέντευξη με μια ηθοποιό που έχει μιλήσει στις καρδιές και τις ψυχές όλων μας και δεν πρέπει να χάσετε.

«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με την Ελένη Ράντου, το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 11 το βράδυ στον ALPHA Κύπρου.

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα

Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει περισσότερο αρένα σύγκρουσης, παρά δημοκρατική διαδικασία. Η προεκλογική ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, αφήνοντας πίσω της μια έντονη γεύση τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων, πολιτικής έντασης και επικοινωνιακού θορύβου. Μια προεκλογική φτωχή σε ουσία, αλλά πλούσια σε αλληλοκατηγορίες, ειρωνείες και προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης του αντιπάλου.

Έφορος Εκλογών: Έκκληση για προσέλευση στις κάλπες – Περισσότερες οι γυναίκες ψηφοφόροι από τους άνδρες

Αννίτα Δημητρίου: «Θέλουμε πλειοψηφίες και ανησυχούμε για το τι θα ακολουθήσει επαύριον στη Βουλή»

Ν. Αναστασιάδης: «Ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός απειλούν τη σταθερότητα - Η πολιτική έγινε καταγγελία αντί διάλογος»

Βανδάλισαν σχολείο «νυχτοβάτες» - Έσπασαν τζάμια και έγραψαν με σπρέι στους τοίχους

ΒΙΝΤΕΟ: Αγωνία για τον στρατιώτη με μηνιγγίτιδα – Ποια η κατάσταση της υγείας του - Πόσοι ακόμη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο;

Το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ: Πάνω από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές στο μεγαλύτερο Fengaros που έγινε ποτέ

