Ο «σέξι παπάς» που πρωταγωνιστεί στο διάσημο ημερολόγιο της Ρώμης «Calendario Romano»… δεν είναι ιερέας
Ο «σέξι παπάς» που πρωταγωνιστεί στο διάσημο ημερολόγιο της Ρώμης «Calendario Romano»… δεν είναι ιερέας

Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αμφιλεγόμενα σουβενίρ γύρω από το Βατικανό. Το περίφημο «σέξι ημερολόγιο ιερέων» της Ρώμης, με τους νεαρούς άνδρες σε ράσα, πωλείται κάθε χρόνο σε χιλιάδες αντίτυπα στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, πολλοί από τους άνδρες που ποζάρουν ως ιερείς δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την εκκλησία.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Τζοβάνι Γκαλίτσια, το πρόσωπο που εμφανίζεται επί χρόνια στο εξώφυλλο του ημερολογίου «Calendario Romano». Στη χαρακτηριστική ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο νεαρός άνδρας ποζάρει με ιερατικά ρούχα και ένα αινιγματικό χαμόγελο μπροστά από εκκλησία στο Παλέρμο.

Ο ίδιος, όμως, αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε ποτέ ιερέας ούτε πέρασε ποτέ το κατώφλι ιερατικής σχολής.

«Ήμουν 17 ετών και οι φίλοι μου γελούσαν, επειδή είχα ντυθεί σαν παπάς», δήλωσε στο Associated Press από το σπίτι του στη Βερόνα, όπου δουλεύει σήμερα ως αεροσυνοδός ισπανικής αεροπορικής εταιρείας.

Φωτογραφίες που επαναλαμβάνονται επί χρόνια

Κάθε έκδοση του ημερολογίου περιλαμβάνει 12 ασπρόμαυρα πορτρέτα ανδρών με εκκλησιαστική ενδυμασία, ενώ αρκετές φωτογραφίες επαναχρησιμοποιούνται για χρόνια.

Ο Γκαλίτσια αποκάλυψε ότι γνώριζε μόνο έναν ακόμη άνδρα που συμμετείχε στο ημερολόγιο – και ούτε εκείνος ήταν ιερέας.

Παρά τη διεθνή δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, ο ίδιος λέει ότι ποτέ δεν τον αναγνώρισαν στον δρόμο. Θυμάται, ωστόσο, πως τα ξαδέλφια του είχαν χαρίσει κάποτε το ημερολόγιο στη γιαγιά τους, προκαλώντας γέλια σε όλη την οικογένεια.

«Δεν ήταν εξαπάτηση αλλά καλλιτεχνική ιδέα»

Τόσο ο Γκαλίτσια όσο και ο φωτογράφος απορρίπτουν τις κατηγορίες περί εξαπάτησης, υποστηρίζοντας ότι το ημερολόγιο αντιμετωπιζόταν πάντα ως καλλιτεχνικό πρότζεκτ.

«Κανείς δεν πιστεύει ότι οι ηθοποιοί που υποδύονται ιερείς στην τηλεόραση είναι πραγματικοί κληρικοί», είπε χαρακτηριστικά ο Γκαλίτσια.

Όπως εξήγησε, η εικόνα ενός νεαρού άνδρα μέσα σε ένα αυστηρό εκκλησιαστικό πλαίσιο δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο «ιερό» και το «κοσμικό».

«Το να είσαι σέξι με ράσο δεν είναι εύκολο»

Παρότι το ημερολόγιο έγινε γνωστό διεθνώς ως το «σέξι ημερολόγιο ιερέων», οι δημιουργοί του υποστηρίζουν ότι ο αισθησιασμός δεν ήταν ποτέ ο στόχος.

«Σήμερα υπάρχει η τάση να συγχέεται η ομορφιά με τη σεξουαλικότητα», ανέφερε ο Γκαλίτσια, προσθέτοντας με χιούμορ:

«Βέβαια, το να καταφέρνεις να είσαι σέξι φορώντας κολάρο ιερέα δεν είναι μικρό κατόρθωμα».

Συνεχίζει να πωλείται δίπλα στο Βατικανό

Παρά τις αποκαλύψεις, το «Calendario Romano» εξακολουθεί να πωλείται κανονικά σε καταστήματα γύρω από το Βατικανό και στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, με τιμή περίπου 8 ευρώ.

Ο φωτογράφος εκτιμά ότι πωλούνται αρκετές χιλιάδες αντίτυπα κάθε χρόνο, χωρίς να αποκαλύπτει ακριβή αριθμό, σύμφωνα με το Associated Press.

 

Μάλιστα, ένας Νοτιοκορεάτης ιερέας που βρέθηκε πρόσφατα κοντά στο Βατικανό δήλωσε ότι το ημερολόγιο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Νότια Κορέα, κυρίως στους νέους.

«Οι νέοι συχνά θεωρούν τους ιερείς αυστηρούς και απόμακρους. Αυτό το ημερολόγιο τους κάνει να φαίνονται πιο ανθρώπινοι και προσιτοί», είπε χαρακτηριστικά.

