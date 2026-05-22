Τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας - Έκλεισε η μια λωρίδα

Λόγω οδικής σύγκρουσης (δύο οχημάτων χωρίς τραυματισμούς) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, με κατεύθυνση τη Λευκωσία, στο ύψος της Μονής, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

