Live Cooking Event με τον Σάββα Σάββα στην Υπεραγορά METRO στο Παραλίμνι

Από τις 11:00 μέχρι τις 13:00, ο σεφ Σάββα Σάββα θα μαγειρεύει ζωντανά, παρουσιάζοντας δημιουργικές και γευστικές συνταγές μέσα από την κινητή κουζίνα των Υπεραγορών METRO.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις, να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία παρασκευής των συνταγών και να ανακαλύψουν χρήσιμα cooking tips και ιδέες για την καθημερινή κουζίνα.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των experiential ενεργειών των Υπεραγορών METRO, με στόχο τη δημιουργία διαδραστικών εμπειριών που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στη γαστρονομία και τη δημιουργική μαγειρική.

📍 Υπεραγορά METRO στο Παραλίμνι

🗓 Σάββατο 30 Μαΐου 2026

⏰ 11:00 – 13:00