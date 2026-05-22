ΑρχικήΚοινωνία
 22.05.2026 - 14:09
Σε καραντίνα η μονάδα του στρατιώτη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στην Εντατική

Σταθερή παραμένει η κατάσταση του στρατιώτη, που νοσηλεύεται με επιβεβαιωμένη μηνιγγίτιδα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ για τις επόμενες επτά ημέρες τίθενται σε ισχύ περιοριστικά μέτρα στη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα, για προληπτικούς λόγους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρήστος Πιερή.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Πιερή, εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν προσπάθειες αποσωλήνωσης του ασθενούς, ο οποίος θα χρειαστεί ακόμη λίγες ημέρες νοσηλείας εκτός εντατικής, με την κλινική του εικόνα να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ακόμα ένας στο νοσοκομείο

Παράλληλα, ανέφερε τρία συνολικά περιστατικά παρακολουθούνται προληπτικά, εκ των οποίων ένα εισήχθη χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ο κ. Πιερής διευκρίνισε ότι η παρακολούθησή τους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους, χωρίς ενδείξεις συσχέτισης με την ίδια νόσο.

Σε σχέση με την πιθανότητα μετάδοσης, υπογράμμισε ότι εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, σημειώνοντας πως η μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων και στενής επαφής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΥΠΑΜ, για την επόμενη επταήμερη περίοδο, βάσει οδηγιών του Κέντρου Λοιμώξεων, θα ισχύσουν περιορισμοί σε άδειες, μετακινήσεις και συγκεντρώσεις προσωπικού στη μονάδα, στο πλαίσιο της πρόληψης και του ελέγχου της κατάστασης.

Τέλος, ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα υγιεινής και απολύμανσης σε όλους τους χώρους της μονάδας, με ψεκασμούς να πραγματοποιούνται από την πρώτη στιγμή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

